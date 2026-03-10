Première en France : une double-greffe inédite sauve un patient diabétique à Toulouse

L'ESSENTIEL Les équipes de transplantation du CHU de Toulouse ont réalisé une première nationale en menant une greffe simultanée d’un rein et d’îlots pancréatiques.

Les greffons étaient issus d'un donneur Maastricht 3. C'est-à-dire un donneur décédé après un arrêt cardiaque.

Le patient n’a plus besoin de dialyse et produit désormais lui-même une partie de son insuline.

C’est une première en France. Les équipes de transplantation du CHU de Toulouse ont réalisé une greffe simultanée d’un rein et d’îlots pancréatiques provenant d’un donneur Maastricht 3. C’est-à-dire un patient décédé après un arrêt cardiaque à la suite d’une décision d’arrêt des traitements. Cette double greffe, complexe à mettre en place à cause de la nature du donneur, a permis de sauver un patient diabétique de type 1 souffrant d'insuffisance rénale.

Des greffons prélevés sur un donneur décédé d’un arrêt cardiaque

En raison de "contraintes vasculaires majeures", la greffe combinée rein–pancréas ne pouvait pas être envisagée pour ce patient diabétique. Les médecins du CHU de Toulouse ont alors eu l’idée de faire une transplantation rénale pour permettre l’arrêt des dialyses ainsi qu'une greffe d’îlots de Langerhans, des cellules pancréatiques qui dans le cas des diabétiques de type 1 sont détruites par le système immunitaire.

Contrainte supplémentaire pour l’équipe médicale : les deux greffons prélevés provenaient d’un donneur Maastricht 3. "Contrairement aux donneurs en mort encéphalique (mort cérébrale), ici, les organes et cellules sont privés de circulation sanguine pendant un certain temps après le décès", explique l'hôpital toulousain dans un communiqué de presse.

Greffes de rein et de cellules du pancréas : le patient n’a plus besoin de dialyse

Cette opération a nécessité une importante coordination entre les équipes de plusieurs établissements hospitaliers. Par exemple, le pancréas prélevé sur le donneur a été envoyé au CHU de Montpellier avant de rejoindre celui de Toulouse. Dans l'Hérault, les professionnels de santé spécialisés ont isolé et préparé les îlots de Langerhans pour la future transplantation.

Une fois, tous les greffons prêts et arrivée dans la Ville Rose, l’opération a été lancée. Une équipe s’est chargée de placer le rein tandis qu’une autre à injecter les cellules pancréatiques du donneur dans le foie du patient. L'usage d’îlots de Langerhans a pour but "d’améliorer durablement l’équilibre glycémique du patient et de protéger le rein transplanté en limitant le risque de récidive du diabète sur le greffon".

Selon les soignants, les résultats de cette première nationale sont encourageants. Le patient n’a plus besoin de dialyse. Son organisme parvient même désormais à produire lui-même une partie de son insuline. Il a donc besoin de moins d'injections et a un taux de sucre sanguin stabilisé.

Pour la néphrologue, la Dr Laure Esposito qui a coordonné l’opération, les greffes d'îlots pancréatiques ouvrent "des perspectives de meilleure survie du patient, de néphroprotection de part l’équilibre glycémique obtenu et d’amélioration de la qualité de vie pour ces malades sur le long terme". "Permettre aux patients de ne plus être dialysés et ne plus être diabétiques est vraiment un émerveillement et une satisfaction quotidienne", ajoute-t-elle.