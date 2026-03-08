Combien de flatulences émettons-nous chaque jour ?

Tout le monde émet des gaz, mais existe-t-il une moyenne du nombre de flatulences quotidiennes chez une personne en bonne santé ? Une équipe de l’université du Maryland, aux États-Unis, a cherché à le savoir. Dans la revue spécialisée Biosensors and Bioelectronics: X, ils expliquent avoir mis au point un sous-vêtement connecté pour mesurer les flatulences humaines.

Flatulence : comment expliquer ces émissions de gaz ?

"Les flatulences se définissent par l’émission de gaz par l’anus, rappelle la Société Française d’Hépato-Gastroentérologie Libérale (SFHGL). (…) Ces gaz résultent également d’un processus de fermentation par les bactéries du microbiote intestinal, notamment à partir de sucres et d’éléments fermentescibles." Les scientifiques américains soulignent qu’ils sont généralement composés d'hydrogène, de dioxyde de carbone et d'azote. "Chez certaines personnes, ils contiennent également du méthane", complètent-ils.

Comment évaluer le nombre de gaz émis quotidiennement ?

Chez certaines personnes, ces gaz peuvent être associés à des ballonnements et occasionner des souffrances. Pour autant, aucun test ne permet de "documenter objectivement la présence de gaz excessifs", expliquent les auteurs de cette nouvelle étude. "Nous ignorons à quoi ressemble une production de gaz normale, précise Brantley Hall, auteur principal de ces travaux. Sans cette référence, il est difficile de savoir quand la production de gaz d'une personne est réellement excessive." Pour combler cette lacune, le chercheur et son équipe ont créé le Smart Underwear : un petit appareil qui se fixe sur n'importe quel sous-vêtement et utilise des capteurs électrochimiques pour suivre la production de gaz intestinaux en continu.

Ils l’ont testé avec 19 participants, tous en bonne santé. Ils ont porté l’appareil pendant une semaine, à raison de 11 heures par jour au moins. "Le port de l'appareil pendant la nuit était facultatif", précisent les auteurs. Selon leurs conclusions, les participants ont bien toléré le dispositif.

Flatulences : un nombre quotidien souvent sous-estimé

L’analyse des données recueillies montre qu’une personne en bonne santé émet des gaz en moyenne 32 fois par jour. "La variabilité individuelle est extrême, le nombre quotidien d'émissions de gaz allant de seulement quatre à 59", observent-ils. Or, les scientifiques précisent que les études précédemment réalisées estimaient qu’un adulte émettait 14 flatulences par jour. Selon eux, ces chiffres peuvent s'expliquer par le contexte de ces recherches antérieures : elles utilisaient souvent des techniques invasives, étaient réalisées sur un petit échantillon de participants, ou basées sur l'auto-déclaration, une méthode sujette aux oublis et aux erreurs. "La sensibilité viscérale varie également considérablement : deux personnes peuvent produire des quantités similaires de gaz et pourtant les ressentir très différemment", indiquent-ils.

Pourquoi analyser le nombre de flatulences émises chaque jour ?

Selon ces spécialistes, mesurer les flatulences est un outil précieux dans la compréhension du microbiote et de son fonctionnement. "L'hydrogène étant produit exclusivement par les microbes intestinaux, son suivi continu dans les flatulences permet de mesurer directement l'activité du microbiote intestinal lors de la fermentation des substrats alimentaires", détaillent-ils. Par exemple, l’appareil a permis de détecter une augmentation de la production d'hydrogène suite à la consommation d'inuline, une fibre prébiotique, avec une sensibilité de 94,7 %.

Avec son nouvel outil, l’équipe compte désormais créer un atlas des flatulences humaines en mesurant les émissions de gaz chez des centaines de participants aux profils variés. "Nous avons énormément appris sur les microbes qui vivent dans l'intestin, mais moins sur ce qu'ils font réellement à un instant donné, souligne Brantley Hall. Cet atlas des flatulences humaines établira des données de référence objectives pour la fermentation microbienne intestinale, ce qui constitue un travail de fond essentiel pour évaluer comment les interventions diététiques, probiotiques ou prébiotiques modifient l'activité du microbiome."