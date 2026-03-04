Parkinson : quel est cet effet indésirable largement répandu des traitements ?

Des médicaments nécessaires mais aux effets parfois délétères. Dans la maladie de Parkinson, les traitements permettent de réduire les symptômes de la maladie, mais pour de nombreux patients, ils sont associés à des effets indésirables handicapants. C’est ce que révèle un sondage réalisé par l’association France Parkinson auprès de 6.800 malades et leurs proches.

Trouble du contrôle des impulsions : plus d’un tiers des patients concernés par cet effet indésirable

Précédemment, des travaux avaient mis en lumière des troubles du contrôle des impulsions (TCI) uniquement liés à la prise d’agonistes dopaminergiques. Il s’agit d’une incapacité à résister aux pulsions, qu’elles soient alimentaires, sexuelles ou financières. Cette enquête montre que tous les traitements de la maladie de Parkinson peuvent entraîner cet effet indésirable. "Les TCI touchent entre 37 % et 68 % des patients, estime France Parkinson, d’après les réponses des participants. Leur fréquence s’accroît fortement avec le cumul des traitements, passant de 23 % des patients avec un seul traitement à 65 % lorsque quatre traitements ont déjà été pris par la personne malade, et tend à augmenter avec les années d’exposition aux traitements." Après dix ans de traitement, un patient sur deux est concerné. Les troubles les plus fréquemment cités par les personnes malades sont : la surconsommation alimentaire (19 % des répondants), l’hypersexualité, (11 %), l’hyperactivité (9 %), les achats compulsifs (7 %). "S’ajoutent à ces TCI les comportements répétitifs (5 %) ou encore agressifs (4 %), et les addictions aux jeux d’argent (3 %), entre autres", complète France Parkinson.

Parkinson : des effets indésirables qui pèsent sur les malades et leur entourage

Pour les personnes traitées par médicament antiparkinsonien, ces TCI ont des conséquences importantes. Plus d’un tiers d’entre elles affirme souffrir de difficultés relationnelles et 10 % rencontrent des problèmes financiers. "Les proches, souvent plus affectés encore, estiment dans 72 % des cas que la personne malade n’a pas pleinement conscience de ses difficultés", alerte l’association. Par ailleurs, 77 % des personnes interrogées expliquent souffrir d’autres effets secondaires, aux conséquences importantes sur la qualité de vie dont la somnolence, les troubles digestifs, les baisses de tension ou encore les hallucinations.

Mieux informer et accompagner les patients parkinsoniens face au risque d’effets indésirables

Pour France Parkinson, ces résultats montrent que les effets indésirables de ces traitements doivent susciter davantage l’attention des professionnels de santé. De fait, plus de six personnes interrogées sur dix déclarent ne pas avoir été informées des risques de TCI. "Une attention particulière portée aux effets indésirables doit ainsi faire partie intégrante du suivi médical, estime l’association. Elle suppose un questionnement systématique des patients à chaque consultation, incluant à la fois les symptômes physiques et les troubles comportementaux, afin de permettre un réajustement thérapeutique dès l’apparition des premiers signaux."

Mais elle estime que la prévention passe aussi par une meilleure information via les notices des médicaments. "Les troubles du contrôle des impulsions et leur fréquence d’apparition y sont encore insuffisamment détaillés ou présentés de manière peu accessible, ce qui limite leur identification précoce et leur mise en lien avec le traitement."