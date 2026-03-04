Faut-il laisser les ados dormir plus longtemps pour protéger leur santé ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs suisses ont étudié l'impact d'horaires scolaires flexibles chez des adolescents.

Les élèves ont dormi en moyenne 45 minutes de plus par nuit.

Leur santé et leurs résultats scolaires se sont améliorés.

Se lever aux aurores pour aller en cours est une épreuve en soi pour de nombreux adolescents, en raison de leur horloge biologique qui les pousse naturellement à s'endormir plus tard. Faudrait-il adapter leurs rythmes scolaires ? Une nouvelle étude, menée par l'Université de Zurich et l'Hôpital pédiatrique universitaire de la ville suisse, montre que des horaires plus flexibles permettraient d'améliorer à la fois leur santé et leurs performances à l'école.

Un rythme biologique en décalage avec l'école

Les adolescents ne sont pas simplement "couche-tard" par habitude, d'après cette recherche parue dans le Journal of Adolescent Health. Leur biologie les programme en effet à s'endormir plus tard au fil de la puberté. Résultat : la plupart accumulent une dette de sommeil pendant la semaine. "C'est préoccupant, car une privation chronique de sommeil n'affecte pas seulement le bien-être, mais a aussi un impact mesurable sur la santé mentale, le développement physique et la capacité d'apprentissage", souligne Oskar Jenni, pédiatre du développement à l'Université de Zurich, dans un communiqué.

Si le décalage des horaires scolaires a déjà été étudié à l'international, peu de travaux se sont penchés sur des modèles flexibles laissant le choix aux élèves. C'est ce qu'a voulu explorer cette équipe de chercheurs suisses en s'appuyant sur des expériences locales.

45 minutes de sommeil de plus

Il y a trois ans, l'école secondaire de Gossau, dans le canton de Saint-Gall, a instauré des horaires flexibles. Les élèves peuvent commencer à 7h30 ou attendre 8h30, heure officielle du début des cours, et même organiser certains modules en milieu de journée ou l'après-midi.

Les chercheurs ont ainsi pu comparer les habitudes de sommeil de 754 élèves âgés en moyenne de 14 ans, avant la réforme (début des cours à 7h20) puis un an après. Les résultats sont clairs : 95 % des élèves ont choisi de commencer plus tard, en moyenne 38 minutes après l'ancien horaire. Ils se lèvent ainsi 40 minutes plus tard et, comme l'heure du coucher reste similaire, dorment 45 minutes de plus les jours d'école.

Des bénéfices sur la santé et l'apprentissage

Les effets ne se limitent pas au sommeil. "Les élèves ont signalé moins de difficultés d'endormissement et une amélioration de la qualité de vie liée à la santé", résument les auteurs de l'étude. Leurs notes en anglais et en mathématiques se sont également améliorées.

Pour les chercheurs, "commencer les cours plus tard le matin peut contribuer de manière significative à faire face à la crise actuelle de santé mentale chez les élèves". Selon l'Observatoire suisse de la santé (Obsan), en 2022, 47 % des jeunes de 11 à 15 ans déclaraient des plaintes psycho-affectives récurrentes ou chroniques, comme la tristesse, la fatigue ou l'anxiété.