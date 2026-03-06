Le pollen pourrait avoir des effets sur les résultats scolaires

Le pollen se propage dans de nombreuses régions françaises. Selon Atmo, la fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, des pics sont en cours sur une grande partie de l’Hexagone. Ces polluants peuvent provoquer des symptômes allergiques, dont la rhinite. Selon des chercheurs finlandais, issus des universités d'Oulu et Turku, la présence de pollen serait aussi associée à de moins bons résultats scolaires chez les étudiants. Ils l’expliquent dans une étude parue dans Journal of Epidemiology & Community Health.

Une étude sur les liens entre niveaux de pollen et résultats scolaires

Les scientifiques se sont appuyés sur les données plus de 92.000 élèves, ayant passé l'examen national de fin d'études secondaires dans les régions d'Helsinki et de Turku, dans le sud de la Finlande, entre 2006 et 2020. Ils se sont intéressés aux notes obtenues en finnois, en histoire-géographie, en mathématiques, en physique et en chimie. Puis, ils ont analysé le niveau d'exposition au pollen durant cette période. "Les concentrations polliniques régionales quotidiennes d'aulne (Alnus spp.) et de noisetier (Corylus avellana) ont été suivies tout au long de cette période, car ce sont les seules plantes qui fleurissent et libèrent du pollen en Finlande à l'époque des examens de printemps", précisent les auteurs.

Les quelque 150.000 notes d'examen analysées ont mis en lumière une baisse significative des résultats les jours de faible et de forte concentration de pollen, comparativement aux jours sans pollen. "La baisse des résultats aux examens de fin d'études secondaires était encore plus marquée après prise en compte de la température, de la pollution atmosphérique et des précipitations pendant les heures d’examen", précisent les chercheurs. Ils rappellent toutefois qu’il s'agit d'une étude observationnelle : aucune conclusion définitive ne peut être établie sur un lien de cause à effet. Par ailleurs, ils n’avaient pas d’informations sur le nombre d’élèves atteints de rhinite allergique, mais ils estiment que cela concerne environ une personne sur cinq parmi cette tranche d'âge.

Rhinite allergique : des symptômes responsables des moins bons résultats scolaires ?

"La baisse des résultats aux examens de fin d'études secondaires observée dans les données s'explique probablement en grande partie par les symptômes induits par le pollen chez les élèves allergiques… Il est donc probable que les élèves souffrant d'allergies au pollen connaissent une baisse de leurs résultats aux examens de fin d'études secondaires supérieure à la moyenne", supposent-ils. La rhinite allergique peut avoir des effets sur la santé cardiovasculaire, la qualité du sommeil, la concentration et l’humeur. Selon l'Inserm, elle touche un quart de la population en France.

"Afin de créer des conditions de performance plus équitables, nous devrions trouver des solutions pour réduire l'exposition au pollen et ses effets nocifs", estiment les chercheurs finlandais. Ils citent notamment la programmation des examens en dehors des saisons polliniques, une meilleure accessibilité aux informations concernant les niveaux de pollen, et le démarrage des traitements anti-allergiques aux périodes les plus adaptées pour diminuer les symptômes. "C'est important pour l'avenir des élèves, car les résultats aux examens de fin d'études secondaires ont un poids considérable lors des candidatures aux études supérieures, ainsi que pour l'insertion professionnelle et les revenus", concluent-ils.