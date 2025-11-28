Rhinite allergique : se laver les yeux, est-ce vraiment efficace contre les symptômes oculaires ?

L'ESSENTIEL Un rhume des foins se manifeste par des symptômes oculaires tels que les yeux qui piquent, les larmoiements et les rougeurs.

En cas de rhinite allergique, le groupe utilisant une solution de lavage oculaire présente des symptômes moins marqués que le groupe n'en ayant pas reçu (démangeaisons, larmoiement).

En outre, les patients touchés ont vécu un plus grand nombre de jours sans symptômes, ce qui a amélioré leur qualité de vie.

Congestion nasale, démangeaison de la gorge, éternuements en salve… Ces symptômes peuvent indiquer une rhinite allergique, la manifestation la plus courante et la plus constante de l’allergie respiratoire. "Des signes conjonctivaux, d’intensité variable, sont fréquemment associés : rougeur de l’œil, larmoiements, impression de sable dans les yeux…", indique l’Inserm. Étant donné que ses manifestations perturbent les activités quotidiennes et affectent la qualité de vie des personnes touchées. Pour prévenir les signes oculaires, il est recommandé de se laver les yeux. Mais que sait-on de l’efficacité de ce geste ? "Aucune analyse à grande échelle de la relation entre les lavages oculaires et les symptômes du rhume des foins, après un ajustement pour les facteurs associés aux symptômes allergiques, n’a encore été réalisée", selon des scientifiques de l’université Juntendo University Graduate School of Medicine (Japon).

Rhinite allergique : le lavage oculaire est lié à des symptômes oculaires moins sévères

C’est pourquoi ces derniers ont réalisé une étude, parue dans la revue Scientific Reports, afin d’évaluer l’association entre les lavages oculaires et les symptômes oculaires de la rhinite allergique. Pour les recherches, les auteurs ont mené une enquête auprès de 476 adultes via l'application pour smartphone AllerSearch. Le questionnaire comportait des questions sur les comportements préventifs, notamment les lavages oculaires, les symptômes subjectifs (démangeaisons oculaires, larmoiement et rougeur), les données environnementales et la qualité de vie. Parmi les participants, 71 utilisaient des solutions de lavage oculaire.

Le groupe qui se lavait les yeux présentait des symptômes oculaires moins importants, notamment des démangeaisons, des larmoiements et une intensité globale des symptômes oculaires plus faible. Ces patients bénéficiaient également d'un plus grand nombre de jours sans symptômes que celles qui ne se lavaient pas les yeux et obtenaient de meilleurs scores de qualité de vie, d’après leurs propres évaluations. Selon les chercheurs, le groupe ayant utilisé la solution de rinçage oculaire a tout de même connu une légère aggravation des symptômes pendant la saison du rhume des foins, mais que l'amélioration des symptômes grâce au rinçage oculaire restait supérieure à cette légère aggravation.

Se laver les yeux pour "maintenir un niveau de qualité de vie satisfaisant tout au long de la saison"

"Le lavage oculaire peut leur permettre de les atténuer efficacement afin de maintenir un niveau de qualité de vie satisfaisant tout au long de la saison du rhume des foins. (…) Dans les futurs travaux, il sera nécessaire de stratifier les participants en fonction de la fréquence, du type et de la durée d'utilisation des solutions de lavage oculaire afin d'évaluer l'impact de ces facteurs. De plus, ils devraient inclure un groupe témoin recevant un placebo ou une solution factice", a conclu l’équipe.