«Ne tombez pas enceinte !» : Hailey Bieber se confie sur cette anomalie rendant sa grossesse incertaine

L'ESSENTIEL Lors d’un échange à l’occasion du podcast SHE MD, Hailey Bieber a révélé avoir été diagnostiquée d'une cloison utérine avant de tomber enceinte pour la première fois.

Cette malformation, "d’origine génétique" et "modéré" chez l’Américaine, accroît le risque de fausse couche d'environ 25 à 40 % et d'accouchement prématuré de 10 à 20 %.

"Heureusement, tout s'est bien terminé", a-t-elle déclaré.

"C'était une surprise !" C’est ce qu’Hailey Bieber a déclaré aux co-animatrices, Mary Alice Haney et la Dr Thaïs Aliabadi, sa gynécologue-obstétricienne, au sujet de sa grossesse dans un épisode du podcast SHE MD diffusé le 3 mars. Durant leur échange, la mannequin de 29 ans raconte pourquoi il était improbable qu’elle tombe enceinte. Quelques temps avant, sa médecin lui diagnostique une cloison utérine. En clair, une cloison est située dans le col de son utérus malformé. "Le septum utérin est d’origine génétique. On naît avec. Imaginez un utérus de forme normale. Mais à l’intérieur de la cavité utérine, imaginez cette petite paroi, cette fine paroi. On peut avoir une cloison utérine légère, modérée ou sévère. On la mesure par échographie. Si elle mesure moins d'un centimètre, elle est légère. Entre un et deux centimètres, elle est modérée", a expliqué la spécialiste.

D’après la docteure, cette anomalie est souvent manquée par les médecins. "Lors d'une échographie classique, si l'on ne sait pas quoi chercher, on risque de passer à côté." C'est pourquoi elle réalise une image 3D de chaque cavité, "afin de visualiser la paroi et ses éventuelles irrégularités. Si vous souffrez d'infertilité inexpliquée et récurrente, en plus du SOPK et de l'endométriose, il est essentiel que votre médecin dispose d'une image 3D de votre cavité utérine, car il est crucial qu'il ne passe pas à côté de cette particularité."

"Avec une cloison modérée, le risque de fausse couche est plus élevé"

Après la découverte de cette cloison utérine, la Dr Thaïs Aliabadi avertit la vingtenaire : "Surtout, ne tombez pas enceinte ! Il faut qu'on examine ça et qu'on surveille ça de près avant que vous ne tombiez enceinte, car cela pourrait poser problème. Il faudra peut-être vous faire une petite intervention." "Je me suis dit : 'D'accord. Je ne pense pas à tomber enceinte pour le moment, on verra bien.' Et puis, comme par magie, je suis tombée enceinte", confie Hailey Bieber.

Ce retournement de situation a non seulement surpris, mais a aussi inquiété la gynécologue. La raison est simple : cette malformation utérine peut entraîner des complications de grossesse. "En général, une cloison utérine de taille modérée ne constitue pas un motif automatique d'interruption de grossesse, mais en cas d'antécédent de fausse couche, une intervention chirurgicale peut être envisagée." Dans le cas d’Hailey Bieber, sa cloison utérine était "modérée. Cela touche 1 à 3 % des femmes, et avec une cloison modérée, le risque de fausse couche est plus élevé. Dans son cas, le risque était d'environ 25 à 40 %. Et le risque d'accouchement prématuré était de 10 à 20 %", a précisé la gynécologue. "C'est ce qui nous a le plus inquiétés, parce qu'on s'est rendu compte qu'à mesure que le bébé grandissait, la cloison s'élargissait", a ajouté la mannequin.

Grossesse et cloison utérine : "Tout s'est bien terminé"

Afin de mieux évaluer le risque d'accouchement prématuré d’Haily Bieber, la gynécologue a prescrit un test sanguin, appelé PreTRM, qui permet aux médecins d'estimer la probabilité d'un accouchement prématuré. Cet examen lui a permis de vérifier l'état du placenta, d'évaluer l'apport de nutriments au fœtus et de rechercher une inflammation. Un faible risque a été révélé par le test. "J'étais persuadée que j'allais accoucher prématurément à cause des antécédents de ma mère, mais mon corps en a décidé autrement. Heureusement, tout s'ouvrait et fonctionnait correctement. Tout s'est bien terminé", a conclu la jeune femme qui a donné naissance à un petit garçon en août 2024.