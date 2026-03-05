Stress : pourquoi les gens sportifs gèrent mieux la pression

L'ESSENTIEL Une étude brésilienne associe condition physique et meilleure gestion du stress.

Les personnes les plus en forme montrent moins d'anxiété et de colère.

La discipline nécessaire pour s'entraîner régulièrement pourrait entraîner aussi l'esprit.

Rester calme devant une situation critique ne dépendrait pas seulement du tempérament. Une nouvelle étude, à paraître en avril dans la revue scientifique Acta Psychologica, révèle qu'une bonne condition cardiorespiratoire serait associée à moins d'anxiété et moins de colère, ainsi qu’à une meilleure résilience émotionnelle. Des observations qui renforcent l'idée que l'activité physique protège aussi notre santé mentale.

Plus de cardio, moins d’anxiété

Les chercheurs de l'Université fédérale de Goiás, au Brésil, ont mené l'expérience auprès de 40 jeunes adultes en bonne santé, répartis en deux groupes : ceux qui étaient en condition physique "au-dessus de la moyenne" et ceux "en dessous de la moyenne". Les participants ont ensuite été exposés à deux séries d'images : des photos neutres du quotidien et d'autres, volontairement choquantes, qui montraient des blessures ou des situations menaçantes, afin de provoquer du stress.

Tous ont ressenti une hausse de tension à la vue des images désagréables. Ce n’est qu’ensuite que les différences apparaissent : les individus les plus en forme, qui présentaient déjà des niveaux d'anxiété et de colère plus faibles au quotidien, sont restées nettement plus calmes. A l'inverse, les personnes les moins en forme avaient un risque 775 % plus élevé de voir leur anxiété passer d'un niveau modéré à élevé.

"Nos résultats indiquent que les volontaires ayant une meilleure condition cardiorespiratoire présentent une anxiété plus faible et une plus grande résilience lorsqu'ils sont exposés à des stimuli émotionnellement stressants", écrivent les chercheurs dans un communiqué. Selon eux, cela "renforce les preuves que l'activité physique joue un rôle important dans la santé émotionnelle".

L’exercice pour mieux réguler ses émotions

La colère suit la même tendance que le stress. Le groupe en moins bonne condition physique a montré des pics de colère plus importants et un contrôle émotionnel plus faible. Et plus leur condition physique était basse, plus la probabilité de réagir impulsivement face aux images stressantes augmentait. Comment l’expliquer ? L’hypothèse des auteurs est que la discipline nécessaire pour s'entraîner régulièrement pourrait entraîner aussi l'esprit. En effet, en développant endurance et persévérance, l'exercice favoriserait une meilleure régulation des émotions.

L'étude comporte toutefois des limites. L'échantillon reste restreint, avec seulement 40 participants, et la condition physique a été estimée à partir d'un questionnaire plutôt que mesurée directement. De même, si la fréquence cardiaque a été enregistrée, aucun marqueur biologique du stress, comme le cortisol ou le BDNF, n'a été évalué.