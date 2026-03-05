Cancer de la prostate : cette approche thérapeutique est désormais remboursée par la Sécurité sociale

L'ESSENTIEL La procédure par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) est désormais prise en charge par la Sécurité sociale.

Cette décision s’appuie sur les résultats de l’étude clinique HIFI, qui ont conduit les autorités de santé à reconnaître l’intérêt de ce traitement dans la prise en charge de la maladie.

Cette approche thérapeutique consistant à détruire la tumeur grâce à des ultrasons, qui peut se faire en une seule séance, vise à préserver davantage les tissus sains et est donc associée à moins de complications urinaires et sexuelles.

Proposé en France depuis 1995, selon l’Association Française d’Urologie (AFU), le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) permet d’agir directement sur la prostate et de traiter la tumeur. Il est indiqué chez les adultes atteints de certaines formes de cancers localisés de la prostate et en rattrapage pour des récidives locales strictes chez des personnes traitées initialement par radiothérapie externe pour cancer localisé. Pendant plusieurs années, ce traitement contre le cancer de prostate, qui est diagnostiqué chaque année chez un homme sur six après 60 ans, n’était pas pris en charge par la Sécurité sociale. Mais le 1er janvier 2026, un nouveau cap a été franchi. "Le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU - Focal One), est désormais accessible à tous les patients éligibles, grâce à son inscription au remboursement par l’Assurance Maladie", peut-on lire dans un communiqué publié le 3 mars.

Cancer de la prostate : un traitement offrant une meilleure préservation des fonctions urinaires et sexuelles

Lors de ce traitement combinant les technologies d’imagerie et d’HIFU haute performance, les ultrasons thérapeutiques sont délivrés de manière non chirurgicale, ne nécessitant, ni incision, ni irradiation. Ce traitement personnalisé et à visée curative est adapté à la forme de la tumeur et à la prostate de chaque patient, tout en respectant les tissus sains et ainsi limitant le risque d’effets indésirables. Cette thérapie, devenu accessible dans de nombreux centres hospitaliers et cliniques français, permet d'éviter un traitement radical pour des cas de cancers encore localisés, tout en préservant la qualité de vie des patients. "Autres avantages de ce traitement par HIFU : il ne nécessite qu’une seule séance, est personnalisable selon la zone concernée et le volume à traiter, et ne coupe pas les ponts pour un autre traitement éventuel. Il présente également une toxicité moindre par rapport à une radiothérapie initiale lorsqu'il faut un traitement de rattrapage", a expliqué le Pr Pascal Rischmann, investigateur principal de l’étude HIFI, publiée en décembre 2024 dans European Urology, a été menée par l’Association Française d’Urologie, sous l’égide de la Haute Autorité de Santé.

Cette approche thérapeutique high tech, à la fois mini-invasive et ciblée est utilisable en première intention

Cette recherche "confirme non seulement l’efficacité carcinologique de la technologie HIFU, mais également des résultats fonctionnels supérieurs à ceux de la chirurgie, même assistée par robot, dans les mêmes indications", a déclaré le Dr Guillaume Ploussard, premier auteur de cette première étude prospective, multicentrique et de non-infériorité comparant l’HIFU à la prostatectomie totale dans la prise en charge du cancer de la prostate. C’est pourquoi le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité se positionne en première intention. "C'est un réel pas en avant dans la lutte contre le cancer de la prostate. Cette décision encourage les praticiens à poursuivre dans la voie d'une médecine de précision, guidée par l'image, la technologie et les résultats scientifiques", a affirmé le Pr Matthieu Durand, chef du service d'urologie, d'andrologie et de transplantation rénale au CHU de Nice.