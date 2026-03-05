Un patch intelligent pour surveiller vos allergies en temps réel

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé un patch capable de détecter les anticorps IgE responsables des allergies.

L’étude montre une sensibilité bien supérieure aux tests actuels.

L’objectif est de prévenir les chocs anaphylactiques grâce à une surveillance en temps réel.

Alors que les allergies alimentaires et respiratoires ne cessent d’augmenter et que les tests classiques comme les prises de sang sont souvent invasifs, une innovation technologique pourrait changer la donne. En Arabie saoudite, des chercheurs de la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ont mis au point un patch intelligent capable de détecter en temps réel les anticorps responsables des réactions allergiques sévères. Leurs travaux sont publiés dans la revue scientifique ACS Materials Letters.

Un capteur miniature sous la peau

Le patch, baptisé "AllergE", repose sur des micro-aiguilles poreuses, chacune mesurant moins d’un millimètre, à peine l’épaisseur d’un cheveu. Indolores, elles prélèvent le liquide situé juste sous la peau pour y détecter les immunoglobulines E (IgE), les anticorps qui déclenchent les réactions allergiques. A l’intérieur de ces micro-aiguilles se trouvent des brins d’ADN appelés "aptamères". Lorsque ces derniers rencontrent des IgE, ils changent de forme et génèrent un signal électrochimique, ensuite interprété par une électrode souple et un petit lecteur. A terme, le dispositif pourrait même être connecté à un smartphone pour un suivi à domicile.

"Ce patch intelligent pourrait un jour aider à prévenir l’anaphylaxie et permettre une détection précoce et sûre des sensibilisations allergiques, et ce, directement à domicile", explique Dana Alsulaiman, coautrice de l’étude et responsable du BioMAD Lab à KAUST, dans un communiqué.

De précieuses minutes avant le choc anaphylactique

Au cours des tests effectués en laboratoire sur des substituts de peau artificielle et sur de la peau humaine prélevée, le dispositif a détecté des concentrations d’IgE aussi faibles que 30 picogrammes par millilitre, soit une sensibilité "des centaines de fois supérieure" à celle de nombreux tests actuels, selon les chercheurs. Grâce à une technique de lithographie 3D de haute précision, les micro-aiguilles atteignent juste la profondeur nécessaire : assez pour capter le signal, mais sans douleur ni altération de la peau, même en cas d’utilisations répétées.

Pour les chercheurs, l’objectif est clair : donner de précieuses minutes d’alerte avant qu’un choc anaphylactique ne survienne. A terme, l’équipe envisage toute une gamme de capteurs cutanés capables de surveiller des molécules immunitaires, des hormones ou encore des marqueurs de l’inflammation.