Activité physique : 5 minutes de plus pour 10 ans de vie ?

L'ESSENTIEL Deux études montrent que de petits changements quotidiens peuvent réduire significativement la mortalité.

Bouger cinq minutes de plus, dormir un peu mieux ou manger plus de légumes suffit.

Un mode de vie sain pourrait offrir jusqu'à neuf années de vie supplémentaires en bonne santé.

Et si quelques efforts et légumes de plus pouvaient prolonger notre vie ? Comme le confirment deux études récentes publiées dans les revues The Lancet et eClinicalMedicine, de simples ajustements dans notre quotidien en matière de sport, de nutrition et de sommeil suffiraient à réduire significativement le risque de mortalité. Une bonne nouvelle, alors que près de la moitié des Européens déclarent ne jamais faire d'exercice, selon l'enquête Eurobaromètre.

Bouger un peu plus, s'asseoir un peu moins

La première recherche, basée sur les données de plus de 135.000 adultes issus de sept cohortes internationales (Norvège, Suède, États-Unis et Royaume-Uni), a suivi les participants, équipés de capteurs de mouvements, pendant huit ans. Elle révèle que marcher cinq minutes de plus par jour à une intensité modérée réduit le risque de décès d'environ 10 %, voire 15 % si ce temps est doublé. Pour les plus sédentaires, un gain de 6 à 9 % est observé avec seulement cinq à dix minutes d'activité physique supplémentaire. Autres chiffres marquants : réduire le temps passé assis d'une heure par jour pourrait faire baisser la mortalité de 13 %, et ne serait-ce que 30 minutes de temps sédentaire en moins permettrait d'éviter plus de 7 % des décès.

"La véritable promesse de cette étude, c'est que seulement cinq minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par jour peuvent aider. Cela devrait être réalisable pour la plupart des gens", explique Daniel Bailey, chercheur à l'université Brunel de Londres, auprès d’Euronews. Des activités simples comme le jardinage, le ménage ou la marche rapide suffisent à atteindre cette intensité. Alors que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (150 minutes d'activité physique modérée par semaine) restent un objectif difficile à atteindre pour beaucoup, ces nouvelles données montrent donc que des ajustements même minimes peuvent avoir des effets sur la santé et la longévité.

Sommeil et alimentation en renfort

L’activité physique n’est pas le seul levier pour espérer vivre vieux et en bonne santé. La seconde étude, fondée sur près de 60.000 participants à la Biobank britannique, montre en effet que cinq minutes de sommeil supplémentaire et une demi-portion de légumes en plus par jour peuvent allonger l'espérance de vie d'une année chez les personnes ayant les pires habitudes de vie.

Au bout du compte, selon le modèle statistique des chercheurs, le fait de dormir 7 à 8 heures par jour, de pratiquer plus de 40 minutes d'activité physique au quotidien et d'avoir une alimentation équilibrée - le tout cumulé - pourrait offrir jusqu'à neuf années de vie supplémentaires en bonne santé.