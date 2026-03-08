Comment savoir si on est en train de faire une vraie “crise d’angoisse” ?

L'ESSENTIEL Une crise d’angoisse, aussi appelée attaque de panique, correspond à une montée soudaine de peur intense.

Les principaux signes sont entre autres un emballement du coeur, une respiration plus courte ou difficile, des tremblements, des sueurs froides, des vertiges ou des nausées.

Face à une crise d’angoisse, la priorité n’est pas de lutter contre les sensations, mais de les accompagner.

Le stress fait partie des réactions utiles de notre organisme, particulièrement avant un événement important ou dans une période chargée. Chez certains, c’est la peur qui surgit de façon brutale, intense et apparemment sans raison, avec la sensation que quelque chose de grave est en train d’arriver.

Des sensations impressionnantes

Une crise d’angoisse, aussi appelée attaque de panique, correspond à une montée soudaine de peur intense. Le corps active son système d’alerte comme s’il faisait face à un danger immédiat. Le cœur s’emballe, la respiration devient courte ou difficile, la gorge peut sembler serrée. Certaines personnes ressentent des tremblements, des sueurs froides, des vertiges ou des nausées. D’autres décrivent une oppression thoracique ou une impression d’irréalité, comme si la scène se déroulait à distance.

Si ces manifestations sont impressionnantes, c’est parce que le corps libère des hormones du stress destinées à préparer à la fuite ou au combat. La différence, en cas de crise d’angoisse, c’est qu’il n’y a pas de menace réelle. Ce décalage entre l’intensité des sensations et l’absence de danger objectif explique le sentiment de perte de contrôle.

Savoir reconnaître la crise d’angoisse de l’anxiété chronique

Ce qui distingue la crise d’angoisse d’un stress ordinaire ou de l’anxiété, c’est sa rapidité d’installation et son intensité. Les symptômes atteignent souvent un pic en quelques minutes, donnant parfois l’impression de faire un malaise grave ou de mourir. Puis, progressivement, l’épisode s’apaise, ce qui n’est pas le cas dans l’anxiété chronique, qui s’installe dans la durée, sous forme d’inquiétudes persistantes et d’une tension constante.

Alors que le stress est généralement lié à une situation identifiable et diminue quand elle est passée, la crise d’angoisse peut survenir sans déclencheur évident. Comme elle est souvent très impressionnante, après un premier épisode, la peur de revivre cette expérience peut s’installer. Certaines personnes sombrent alors dans l’évitement de certains lieux ou situations par crainte d’une nouvelle crise.

La bienveillance et le soutien pour se sortir des crises d’angoisse

Face à une crise d’angoisse, la priorité n’est pas de lutter contre les sensations, mais de les accompagner : ralentir sa respiration, sentir ses pieds ancrés au sol, décrire mentalement son environnement peuvent aider à calmer progressivement le système nerveux. Se rappeler que ces symptômes sont impressionnants mais non dangereux est déjà un levier puissant.

Il est également essentiel de ne pas rester seul avec cette expérience : parler à un proche de confiance ou consulter un professionnel permet de mettre des mots sur ce vécu et de réduire la peur associée. Les approches thérapeutiques, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, aident à comprendre les mécanismes en jeu et à retrouver un sentiment de maîtrise.

En savoir plus : "Psychologie de la peur : craintes, angoisses et phobies" de Christophe André.