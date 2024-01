Crise cardiaque ou crise de panique ? Une cardiologue explique les différences

L'ESSENTIEL Il y a des symptômes communs entre la crise cardiaque et la crise de panique.

Pour les différencier, une cardiologue recommande de prêter attention à l'intensité de la douleur, sa durée et sa localisation.

En cas de doute, il faut consulter immédiatement un professionnel de santé.

La crise de panique et la crise cardiaque provoquent toutes les deux une douleur thoracique, mais la crise cardiaque nécessite une prise en charge immédiate. Dr Mistyann-Blue Miller est cardiologue à la clinique Cleveland aux États-Unis, elle fournit quelques clés pour les différencier.

Crise cardiaque ou crise de panique : des sensations parfois similaires

"Une crise cardiaque survient lorsqu’une partie de votre cœur ne reçoit pas suffisamment de sang, précise-t-elle. Cela se produit généralement parce qu’une artère qui irrigue votre cœur est bloquée."

La crise de panique correspond à une sensation extrême de peur ou d’anxiété. "Les crises de panique ne mettent pas la vie en danger, mais elles nuisent à votre qualité de vie et à votre bien-être mental", ajoute-t-elle. Ce type d’évènement peut arriver de manière isolée ou récurrente. L’une et l’autre se manifestent par des douleurs dans la poitrine, comme une sensation de pression au niveau du thorax. Mais elles ont aussi en commun l’augmentation du rythme cardiaque, la transpiration et les nausées.

Comment différencier la crise cardiaque de la crise panique ?

Pour la Dr Miller, la localisation de la douleur est le premier élément à prendre en compte. La crise cardiaque engendre une forte sensation de compression "comme un éléphant assis sur votre poitrine" et de brûlure. La crise de panique entraîne plutôt une douleur lancinante avec une augmentation du rythme cardiaque. "En cas de crise cardiaque, la douleur irradie vers d'autres zones comme le bras, la mâchoire ou le cou, complète la médecin. S'il s'agit d'une crise de panique, la douleur restera généralement dans la poitrine."

Le contexte et la durée différencient la crise cardiaque de la crise de panique

Par ailleurs, le contexte d’apparition des symptômes donne aussi des indices sur la cause de la douleur. Cette spécialiste souligne que les crises cardiaques ont tendance à survenir après un effort physique, or ce n’est pas le cas lors des crises de panique. "Une crise cardiaque peut survenir après avoir pelleté de la neige ou monté un long escalier, complète la spécialiste. Mais vous n'aurez pas de crise de panique après un exercice à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un déclencheur de stress émotionnel."

Elle ajoute que la durée des symptômes est aussi un indicateur : la crise de panique peut durer quelques minutes, voire une heure, alors que la crise cardiaque ne s’arrête pas. "La douleur et les symptômes d’une crise cardiaque peuvent persister ou apparaître par vagues où la situation s’améliore ou s’aggrave", développe-t-elle. L’intensité des symptômes peut également varier, avec une douleur très forte, puis faible à nouveau très forte.

Crise cardiaque ou crise de panique : la consultation est nécessaire en cas de doute

S’il existe des manières claires de les différencier, sur le moment, il peut être difficile de distinguer les deux événements. "Les crises de panique et les crises cardiaques peuvent survenir pendant ou après une situation stressante, annonce la Dr Miller. Mais la plupart du temps, les gens ont une crise de panique plutôt qu'une crise cardiaque en réponse à un stress émotionnel." En revanche, le stress chronique, l’anxiété et la dépression augmentent le risque cardiovasculaire et donc la probabilité de souffrir d’une crise cardiaque. "Une crise cardiaque est une urgence médicale. Une crise de panique ne l’est pas. Mais avec le chevauchement des symptômes, il peut être difficile de les distinguer. Ne prenez pas de risques. Si vous ressentez des douleurs thoraciques ou d’autres symptômes de crise cardiaque, consultez immédiatement un médecin."