Vieillir moins vite : une étude relance le débat autour des multivitamines

L'ESSENTIEL Une étude montre que prendre des multivitamines chaque jour pendant deux ans ralentit le vieillissement biologique d'environ quatre mois sur une période de deux ans.

Sur les cinq marqueurs de méthylation de l'ADN liés au vieillissement biologique, deux horloges prédictives de la mortalité ont montré un ralentissement significatif.

Les bénéfices étaient plus marqués chez les personnes dont l'âge biologique était supérieur à leur âge réel au début de l’intervention.

Et si la clé pour ralentir vieillir moins vite se cachait dans un simple comprimé ? C’est ce qu’ont avancé des chercheurs du Mass General Brigham (États-Unis). Pour parvenir à cette suggestion, ces derniers sont partis d’un constat : "des essais à grande échelle ont montré que les suppléments multivitaminés et multiminéraux et les flavanols du cacao pourraient être bénéfiques pour plusieurs affections chroniques liées à l'âge chez les personnes âgées. Cependant, on ignore encore si ces deux suppléments ralentissent directement le processus de vieillissement biologique", à savoir la vitesse à laquelle le corps vieillit au niveau cellulaire. Car oui, notre âge biologique peut différer de notre âge réel en années.

5 marqueurs de méthylation de l'ADN liés au vieillissement biologique

Dans le cadre d’une étude, les scientifiques ont ainsi voulu évaluer les effets de la prise quotidienne de multivitamines pendant deux ans. Pour ce faire, ils ont recruté 958 adultes en bonne santé d'un âge chronologique moyen de 70 ans. Les participants divisés aléatoirement en quatre groupes ont pris quotidiennement soit de l’extrait de cacao et des multivitamines, soit de l’extrait de cacao et un placebo, soit un placebo et des multivitamines ou uniquement un placebo. À partir d’échantillons sanguins, l’équipe a analysé leurs données de méthylation de l'ADN afin de détecter les variations de cinq horloges épigénétiques (PCHannum, PCHorvath, PCPhenoAge, PCGrimAge et DunedinPACE). "Les horloges épigénétiques estiment le vieillissement biologique à partir de modifications infimes de notre ADN. Ces horloges analysent des sites spécifiques de notre ADN qui régulent l'expression des gènes (phénomène connu sous le nom de méthylation de l'ADN) et qui évoluent naturellement avec l'âge, permettant ainsi de suivre la mortalité et le rythme du vieillissement."

Les multivitamines réduisent le vieillissement d'environ quatre mois

"L'extrait de cacao n'a eu aucun effet sur les cinq horloges épigénétiques testées." En revanche, les résultats, publiés dans la revue Nature Medicine, montrent que, par rapport au placebo, la supplémentation quotidienne de multivitamines entraîne un ralentissement équivalent à environ quatre mois de vieillissement. Plus précisément, les auteurs constatent une réduction du taux d’augmentation des cinq horloges épigénétiques, notamment un ralentissement statistiquement significatif des deux horloges prédictives de la mortalité. D’après les données, les volontaires dont l'âge biologique était supérieur à leur âge réel au début de l’étude sont ceux qui en ont le plus bénéficié.

"Bien que les effets statistiquement significatifs, quoique faibles, d'une supplémentation quotidienne en multivitamines sur le ralentissement du vieillissement biologique soient encourageants, des recherches complémentaires sont nécessaires pour déterminer la pertinence clinique de cette supplémentation sur les horloges épigénétiques et pour établir si de tels effets peuvent contribuer à expliquer les effets bénéfiques des multivitamines sur les affections chroniques liées au vieillissement", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.