Consulter un spécialiste sans passer par un généraliste, c’est bientôt possible ?

L'ESSENTIEL Avenir Spé, premier syndicat des médecins spécialistes, propose une nouvelle consultation permettant d’adresser un patient directement à un spécialiste, sans passer par le médecin généraliste.

Le patient pourrait être adressé par un spécialiste, un soignant paramédical (kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes) ou encore une personne référente - comme un aidant familial - pour les patients dépendants ou vulnérables.

L’objectif est, selon Avenir Spé, de faciliter l’accès aux soins dans un contexte où les délais d’attente sont parfois longs.

Pour avoir accès à un spécialiste, il faut passer par le médecin généraliste. Un parcours de soin que souhaite simplifier Avenir Spé, le premier syndicat des médecins spécialistes en France. L’idée, présentée lors des Rencontres de la Médecine Spécialisée 2024 organisées à Lille les 3, 4 et 5 octobre derniers, est la suivante : une nouvelle consultation pour adresser un patient à un spécialiste sans passer par le médecin généraliste.

Une consultation à 60 euros sans passer par le médecin généraliste

Avenir Spé propose différents acteurs :

Les spécialistes

Les soignants paramédicaux (kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes)

Les personnes référentes - comme un aidant familial - pour les patients dépendants ou vulnérables

D’après l’Agence France Presse (AFP), cette consultation serait facturée 60 euros et possible uniquement dans le cadre de "soins non programmés" ou d'une demande "d'avis rapide"”. Ainsi, les spécialistes à qui sont adressés ces patients doivent s’engager à respecter des délais pour donner un rendez-vous :

quatre jours pour un soin non programmé

trois-quatre semaines pour un avis spécialisé

Les médecins généralistes sont contre cette nouvelle consultation

À la suite à cette consultation, le médecin traitant du patient recevrait un compte-rendu. Mais, côté généralistes, la mesure ne plaît pas. Au printemps dernier, lors des négociations entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins, l’idée que les spécialistes puissent s’adresser les patients entre eux avait été évoquée. Le premier syndicat des généralistes, MG France, y voyait un court-circuitage du "rôle pivot" du médecin traitant.

Pourtant, avec cette nouvelle consultation, Avenir Spé entend faciliter l’accès aux soins. Dans le Manifeste d’Avenir Spé : Pour un meilleur accès aux soins, le syndicat indique que "hors urgence particulière, il faut souvent attendre très longtemps pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste : plus de 30 jours pour un dermatologue (délai médian en France, 40 jours pour un cardiologue. (...) Pour une bonne part, ces difficultés d’accès aux spécialistes s’expliquent par la nomenclature actuelle dite "parcours de soin”. Celle-ci impose de passer d’abord et toujours au préalable par le médecin traitant”.

Réduire les délais pourrait permettre aux patients d’avoir accès plus rapidement à une consultation et donc, dans certains cas, démarrer la prise en charge plus vite. Le manifeste donne l’exemple suivant : "un pneumologue reçoit un patient très essoufflé. Soupçonnant un risque d’insuffisance cardiaque, il l’envoie chez un cardiologue”.