Une aggravation annoncée

Population vieillissante, départ à la retraite des médecins : ces deux raisons peuvent expliquer cette pénurie, et laissent présager d’une aggravation du phénomène. Près de la moitié des médecins ont plus de 55 ans, et leur âge moyen de départ à la retraite se situe entre 65 et 66 ans. Le renouvellement de la population médicale ne sera pas suffisant pour pallier les prochains départs à la retraite, estime l’Observatoire de la santé Jalma, qui a commandé l’enquête.

Moins nombreux, les médecins devront, en plus, faire face à une hausse du nombre de consultations. D’après le cabinet, le nombre de personnes en ALD (Affection longue durée) va continuer de progresser avec le vieillissement de la population. Il représente aujourd’hui 18 % des Français, et devrait s’élever à 20 % d’ici 2025. Une hausse faible mais significative : le nombre de consultations chez le cardiologue de cette population est par exemple 6 fois plus élevé que chez les hors-ALD.

En combinant la baisse de l’offre et la hausse de la demande, le nombre de consultations disponible par patient devrait chuter de 14 % en médecine générale, et de 17 % chez les spécialistes. Et c’est, l’ophtalmologie (-23 %), la rhumatologie et la dermatologie (-19 %) qui en souffriront le plus.





Diversification des actes

D’autres facteurs entrent aussi en jeu. La médecine à exercice particulier, comprenant notamment l’allergologie, la nutrition, ou les médecines alternatives (acupuncture, homéopathie…) font baisser le nombre de consultations. Les médecins la pratiquant voient moins de patients que les autres : 2000 contre 3500 pour les médecins généralistes ayant une pratique classique.

Les dermatologues et les ophtalmologistes, mais aussi les gynécologues, ont quant à eux vu s’étendre le champs de leurs activités, notamment via les actes esthétiques, et donc ainsi réduire le nombre de consultations classiques disponibles.