Boire du matcha pendant 6 mois la conduit à l'hôpital

L'ESSENTIEL Une jeune femme de 28 ans a commencé à boire du matcha pour ses propriétés anti-inflammatoires.

Après 3 mois de consommation régulière, elle a commencé à se sentir fatiguée, à avoir froid et surtout des palpitations.

Les examens ont révélé que son taux de fer avait drastiquement chuté, à cause du matcha.

Souffrant d'anémie et d’inflammation, Lynn Shazeen, 28 ans, a décidé de booster son alimentation avec des aliments anti-inflammatoires. Elle s’est naturellement tournée vers la boisson tendance dont les bienfaits sont vantés sur toute la toile : le thé matcha.

Mais après plusieurs mois de consommation régulière de la boisson japonaise, des symptômes inquiétants ont commencé à apparaître.

Fatigue, sensation de froid, palpitation : des symptômes apparaissent après 3 mois de matcha

Alors qu’elle buvait une tasse de matcha au moins une fois par semaine depuis 3 mois, Lynn a commencé à se sentir fatiguée et à avoir froid sans raison. Plus inquiétant encore : elle avait aussi des palpitations cardiaques. Les symptômes s’étant aggravés au cours des deux semaines suivantes, la jeune femme qui est infirmière près de Washington D.C, s'est rendue à l’hôpital.

Les analyses ont montré que la patiente, déjà suivie pour une anémie, avait un taux de fer encore plus alarmant qu’à l’accoutumé. Il avait presque diminué de moitié. Les médecins lui ont rapidement installé une perfusion et prescrit des suppléments de fer pour qu’elle retrouve des niveaux du minéral normaux.

En cherchant l’origine de cette baisse abrupte du fer dans son organisme, le matcha qu'elle avait commencé à consommer 6 mois plus tôt pour ses propriétés anti-inflammatoires, a été vite pointé du doigt. "C'était le seul changement que j'avais apporté à mon alimentation et à ma routine quotidienne. Mon médecin et moi-même avons travaillé sur toutes les possibilités, mais il est devenu clair que le matcha en était la cause", explique Lynn dans les colonnes du Mirror.

Matcha : prudence si vous faites partie des profils à risque

En effet, si le matcha, riche en antioxydants, a de nombreux bienfaits, une consommation excessive peut entraîner des complications. Des études ont montré que le thé matcha peut perturber la métabolisation du fer par l’organisme. En effet, il contient des catéchines et des tannins, qui freinent l'absorption du fer présent dans les aliments, surtout celui provenant des végétaux.

Certaines personnes ont plus de risque d’être victimes de ce phénomène. Il s'agit :

des personnes déjà anémiées ;

des végétariens ;

de certaines patients atteints de maladies perturbant l'absorption des nutriments ;

encore des femmes ayant des règles très abondantes.

Outre la pâleur et la fatigue, les carences en fer entraînent plusieurs troubles et complications. "La concentration et les capacités d’apprentissage peuvent être altérées. Lorsqu’elle est sévère, l’anémie peut causer une dyspnée (gêne respiratoire), des vertiges et une augmentation de la fréquence cardiaque. Parfois, l’anémie sévère peut provoquer ou aggraver une douleur thoracique (angor) et une insuffisance cardiaque. Une aménorrhée peut se manifester", explique le manuel MSD.