Parodontite : ce thé japonais peut réduire vos risques

L'ESSENTIEL La parodontite est une inflammation des gencives, liée à une infection bactérienne.

La poudre de thé vert, appelée matcha, permettrait de détruire la bactérie responsable de la maladie.

Une étude démontre son efficacité sous forme de bain de bouche.

Le matcha est à la mode, et c’est une bonne nouvelle pour la santé bucco-dentaire. Cette poudre de thé vert, originaire du Japon, permettrait de lutter contre la gingivite et la parodontite. Dans la revue Microbiology Spectrum, des chercheurs de l'École de médecine dentaire de l'Université Nihon à Matsudo, de l'Institut national des maladies infectieuses de Tokyo et d'autres instituts japonais démontrent que des bains de bouche à base de matcha éliminent la bactérie Porphyromonas gingivalis, responsable de la parodontite.

Qu’est-ce que la parodontite ?

La bactérie colonise les biofilms présents sur les dents et s’infiltre ensuite dans les tissus. Cela entraîne d’abord la gingivite, une inflammation des gencives, puis, lorsqu’elle n’est pas traitée, cela débouche sur une parodontite : les bactéries atteignent les tissus qui relient les dents à la mâchoire et cela peut provoquer une perte de dents. "La maladie a également été associée au diabète, aux naissances prématurées, aux maladies cardiovasculaires, à la polyarthrite rhumatoïde et au cancer", préviennent les auteurs.

La poudre de thé vert permet d’éliminer les bactéries responsables de la parodontite et de la gingivite

Dans leur essai, les chercheurs ont d’abord testé les effets de la poudre de thé vert dans une expérience en laboratoire. "Camellia sinensis est une plante de thé vert étudiée depuis longtemps pour ses effets antimicrobiens potentiels contre les bactéries, les champignons et les virus, soulignent-ils. Une étude précédente sur des souris a révélé que l'extrait de thé vert peut inhiber la croissance d'agents pathogènes, notamment Escherichia coli." Cette fois, ils ont testé les effets d’une solution de matcha contre 16 bactéries orales. "En deux heures, presque toutes les cellules cultivées de P. gingivalis ont été tuées par l’extrait de matcha, et après quatre heures d’exposition, toutes les cellules étaient mortes", observent les auteurs.

Des bains de bouche au matcha pour prévenir et soigner la parodontite

Ensuite, ils ont testé les effets du matcha sur 45 participants. Tous étaient atteints d’une parodontite chronique. Les patients ont été répartis au hasard en trois groupes : un groupe a reçu un bain de bouche au thé d'orge, le deuxième a reçu un bain de bouche à base d'extrait de matcha et le troisième a reçu un bain de bouche contenant de l'azulène sulfonate de sodium hydraté, utilisé pour traiter l'inflammation. Des échantillons de salive ont été collectés avant et après l'intervention et analysés par PCR. "L'analyse a révélé que les patients du groupe ayant utilisé un bain de bouche au matcha présentaient une réduction significative du niveau de P. gingivalis, concluent les scientifiques japonais. Les patients des deux autres groupes n’ont pas présenté la même réduction."

Selon eux, cette expérience montre que le matcha pourrait être utilisé "cliniquement" pour la prévention et le traitement de la parodontite.