Gingivite : un auto-test peut détecter la maladie précocement

L'ESSENTIEL Des ingénieurs de l'Université de Cincinnati ont développé un auto-test qui détecte les risques de gingivite et la parodontite.

Il détecte la présence de l'endotoxine P. gingivalis dans la salive.

Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires avant une mise sur le marché.

Des ingénieurs de l'université de Cincinnati ont développé un test salivaire qui indique si son utilisateur a des risques élevés de développer de caries dentaires ou encore de maladies des gencives comme la gingivite et la parodontite. Ils ont présenté en août dernier cet auto-test, facilement réalisable à domicile, dans la revue the Royal Society of Chemistry journal Sensors and Diagnostics.

Des ingénieurs ont développé un test salivaire détectant la gingivite

Pour savoir si une maladie des gencives et des caries est en train de se former dans la bouche, il suffit de mettre quelques gouttes de salive sur le dispositif créé par les ingénieurs américains. Ce dernier est capable de détecter un biomarqueur spécifique de la présence de la bactérie responsable de la gingivite : l'endotoxine P. gingivalis. "Cela a été tout un défi d'arriver à détecter cette toxine créée par la bactérie responsable de la gingivite", explique dans un communiqué Andrew Steckl qui a mis au point l'auto-test avec son équipe.

"Nous voulions cibler un biomarqueur dans la salive. Mais la salive est difficile à utiliser", reconnait l'auteur principal de l'étude Daewoo Han. Les chercheurs ont ainsi du prétraiter l’échantillon avec de la fécule de pomme de terre pour éliminer une protéine, appelée amylase. Elle pourrait, en effet, interférer avec les résultats du test.

Toutefois, leurs efforts ont payé. L'outil a "montré une bonne sélectivité vis-à-vis de l'endotoxine de P. gingivalis par rapport à d'autres endotoxines et protéines".

Auto-test et maladie gingivale : les recherches se poursuivent

Toutefois, la commercialisation de l'auto-test "gingivite" n'est pas pour tout de suite. Les chercheurs ont indiqué que des développements supplémentaires seront nécessaires pour améliorer la sensibilité des tests en utilisant des échantillons de salive.

Les scientifiques souhaitent également explorer la capacité de détecter d'autres molécules liées aux maladies pour un diagnostic plus précis de la santé bucco-dentaire des patients. "Nos résultats sont définitivement prometteurs", a déclaré Steckl.

L’industrie des tests à domicile, popularisé par l'auto-test covid et les tests de grossesse, devrait générer 45 milliards de dollars par an d’ici 2031, selon Allied Market Research.