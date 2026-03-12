Sommeil : ces facteurs qui vous empêchent le plus de dormir

L'ESSENTIEL Près d’un Français sur quatre se déclare insatisfait de ses nuits.

Le bruit, la pollution lumineuse, la chaleur – notamment lors des épisodes de canicule – figurent parmi les principaux facteurs de perturbation.

Plusieurs bons gestes permettent d'améliorer la qualité du sommeil.

Pour plus de 4 Français sur 10 "bien dormir" est le premier pilier de santé, devant "bien manger" (38 %) et "bien bouger" (20 %). Toutefois, le sommeil échappe à beaucoup de monde. L’enquête annuelle de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) publiée à l’occasion de la 26ᵉ Journée du Sommeil, organisée ce vendredi 13 mars, révèle que nous dormons seulement 6h50 en semaine, soit 14 minutes de moins que l’an dernier. Et les facteurs environnementaux (bruit, chaleur, écrans…) ne sont pas étrangers à ces nuits écourtées.

Lumière, bruit, chaleur : l’environnement impacte notre sommeil

En plus de mettre en lumière une nouvelle baisse du temps de sommeil moyen, l’étude confirme que les troubles du sommeil sont légion en France. 38 % des Français ont confié en souffrir. L’insomnie reste le plus fréquent avec 21 % de la population touchée. Ce taux grimpe à 27 % chez les femmes. Suivent ensuite les troubles du rythme (9 %), le syndrome d’apnée du sommeil (8 % et 15 % chez les 50-65 ans) et le syndrome des jambes sans repos (8 %).

Au total, un quart des sondés dorment moins de 6 heures par nuit et la même proportion de personnes se déclare insatisfaites de leur nuit. De plus, près d’un volontaire sur deux reconnaît se réveiller fatigué. "Derrière les difficultés de sommeil, se cache souvent une tension profonde entre nos rythmes biologiques et les rythmes imposés par nos modes de vie contemporains", soulignent les auteurs de l’étude.

Par exemple, si la lumière naturelle constitue le principal synchroniseur de notre cycle circadien, 71 % des Français passent moins d’une heure par jour à l’extérieur en semaine ! Par ailleurs, alors que les effets néfastes des écrans sur le sommeil sont bien documentés, 58 % des sondés ont reconnu dormir avec leur smartphone allumé dans leur chambre. Près d’un tiers des sondés s’endorment avec un appareil électronique en fonctionnement. "Garder son téléphone allumé près de soi, c’est déjà 15 minutes de sommeil qui sont perdues et 15 minutes de plus avec un éclairage froid. Avec quelques ajustements simples et peu coûteux, il est possible de gagner jusqu’à 30 minutes de sommeil", indique le Dr Claude Gronfier, Secrétaire Général de l’INSV et Directeur de Recherche à l'Inserm, dans le nouveau rapport.

La pollution sonore nocturne ne facilite pas non plus la rencontre avec Morphée. Plus d’un tiers des personnes interrogées disent avoir vu leur sommeil et leur endormissement gênés par des bruit au cours de la nuit (trafic, voisinage…). En moyenne, elles se réveillent 1,8 fois par nuit en moyenne. "Lorsque le bruit perturbe régulièrement le sommeil, celui-ci devient plus léger, moins réparateur et plus fragmenté, ce qui empêche le sommeil de remplir ses fonctions", explique le Dr Armelle Rancillac, Membre du Conseil scientifique de l’INSV, Neurobiologiste au Collège de France et chargée de recherches à l'Inserm.

Dormir par fortes chaleurs n’est pas simple non plus : 81 % des Français déclarent que les derniers épisodes de fortes chaleurs ont perturbé leurs nuits.

5 réflexes à avoir pour mieux dormir

Pour les chercheurs, ce sondage, réalisé en décembre 2025, met en évidence que les conditions de vie influencent fortement la qualité du sommeil. Ils ont ainsi partagé plusieurs conseils pour aider les Français à mieux dormir chez eux :

Voir la lumière du jour : s’exposer chaque matin à la lumière naturelle au moins 1 heure. Cela permet de réguler le cycle circadien.

Privilégier un éclairage chaud et tamisé en soirée. Une lumière tamisée plutôt qu’un éclairage froid évite de perturber l’horloge biologique et aide à préparer l’organisme au coucher. La durée moyenne d’endormissement passe de 27 minutes sous une lumière chaude à 32 minutes sous un éclairage neutre, et atteint 42 minutes sous un éclairage froid.

Éteindre les écrans la nuit : il est conseillé d’éviter les écrans une à deux heures avant de se coucher, de couper les notifications et éloigner le smartphone du lit.

Rafraîchir la chambre : la température idéale pour bien dormir est une pièce entre 18 et 20°C.

Se protéger du bruit : il est conseillé de limiter les nuisances sonores (lave-linge, lave-vaisselle, etc.) et d’utiliser des protections si nécessaire.

Ce vendredi 13 mars 2026, plus de 60 centres du sommeil et structures spécialisées ouvriront leurs portes dans toute la France à l’occasion de la 26e journée du sommeil. Conférences, webinaires, ateliers de sensibilisation, concours, porte ouverte, visite de laboratoire… sont organisés.