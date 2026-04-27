Voici comment protéger votre enfant des effets du stress prénatal

L'ESSENTIEL Le stress pendant la grossesse peut impacter la santé des enfants à naître.

Les enfants soumis à un stress prénatal, qui développent un comportement adaptatif important entre l'âge de 2 et 6 ans, sont préservés de son effet à long terme.

Les compétences adaptatives sont savoir communiquer ses besoins, gérer ses soins personnels et savoir interagir avec ses pairs ou des adultes.

On sait qu’un stress important pendant la grossesse peut avoir des effets importants sur le développement, notamment neurocognitifs, des enfants à naître. Une nouvelle étude montre que l’impact à long terme du stress prénatal peut être limité en aidant les petits à développer leur autonomie et leur communication.

Les résultats ont été détaillés dans Developmental Neuroscience, le 17 mars 2026.

Apprendre à manger seul protège le cerveau des effets du stress prénatal

Pour étudier l’impact du stress prénatal sur le développement des enfants, les chercheurs ont décidé de suivre des petits dont les mères ont été confrontées pendant leur grossesse à une catastrophe naturelle qui a marqué l’histoire de New York : la super tempête Sandy. Elle avait frappé la ville et ses environs sous la forme d'un cyclone post-tropical en octobre 2012. Un groupe témoin composé d’enfants n’ayant pas été soumis à un stress prénatal a aussi intégré l’essai.

Entre 2 et 6 ans, le comportement et les apprentissages des enfants ont été évalués lors de visites comportementales annuelles. Ils mesuraient notamment leurs "compétences adaptatives". C’est-à-dire leur capacité à communiquer leurs besoins, à interagir avec des pairs et des adultes ou encore à gérer les soins personnels (s’habiller seul, manger seul, se brosser les dents…). À 8 ans, les enfants ont ensuite passé des examens d'imagerie cérébrale. L’équipe a mesuré mesurer l'activité cérébrale des enfants pendant qu'il leur était demandé de reconnaître des expressions faciales émotionnelles.

Résultats des différentes analyses : les enfants ayant de fortes capacités d'adaptation au début de la vie avaient une activation du système limbique (circuits qui régulent les émotions et la gestion du stress) comparable à celle des enfants qui n'étaient pas exposés au stress prénatal.

"Les scanners du cerveau ont révélé un résultat frappant", explique Donato DeIngeniis, un des auteurs de l’étude dans un communiqué. "Les enfants exposés au stress prénatal, mais ayant développé de meilleures capacités d'adaptation dès leur plus jeune âge, présentaient des schémas d'activation cérébrale comparables à ceux de leurs pairs non exposés. Cela suggère que ce qui se passe durant ces premières années de développement à une incidence déterminante sur la façon dont le cerveau réagit ultérieurement."

Catastrophe naturelle : développer des interventions précoces pour les tout-petits

Les résultats de cette étude sont rassurants pour les futures mamans confrontées à des événements graves pendant leur grossesse : le développement de compétences d'adaptation dans la petite enfance peut servir de protection contre les effets néfastes de l'exposition au stress durant la grossesse.

Bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour confirmer la découverte, les chercheurs se réjouissent aussi. "À mesure que les catastrophes naturelles s'intensifient avec le changement climatique, de plus en plus de femmes seront confrontées à un stress important pendant la grossesse", remarque la chercheuse principale de l'étude, Yoko Nomura. "Ces résultats nous donnent des raisons de concentrer les efforts d'intervention précoce sur le développement de compétences d'adaptation chez les jeunes enfants, non seulement pour leur développement comportemental, mais comme une garantie potentielle de leur santé cérébrale."