Moustique tigre : comment éviter les piqûres ?

L'ESSENTIEL Pour éviter la prolifération du moustique tigre chez soi, il faut supprimer toutes les eaux stagnantes.

Pour l’intérieur, l’idéal est d’équiper vos fenêtres de moustiquaires.

Enfin, pour sortir, il est recommandé de porter des vêtements amples, longs et clairs et d’appliquer du répulsif anti-moustiques.

L’insecte stérile, c’est la méthode choisie par la municipalité de Mions, située dans la métropole de Lyon, pour lutter contre le moustique tigre. Selon France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 200.000 mâles stériles de cette espèce vont être libérés volontairement dans la commune d’ici à la fin de l’été. L’objectif ? Réduire la population de ces nuisibles car, lorsqu'ils vont s’accoupler avec les femelles, les œufs ne seront pas viables. En attendant que la méthode agisse et pour toutes les autres communes qui n’en bénéficient pas, Pourquoi Docteur vous délivre quelques conseils pour éviter les piqûres cet été.

Des répulsifs, des moustiquaire et des vêtements amples pour éviter les piqûres

Pour limiter le risque d'être entouré par des légions de moustiques, la première action à mener est chez soi : il faut ranger, vider ou couvrir tous les objets ou zones pouvant contenir de l’eau stagnante. Il s’agit par exemple d’un verre laissé à l’extérieur, d’un arrosoir, de coupelles de pots de fleurs, de pneus usagés, de récupérateurs d’eau de pluie, d’une piscine non entretenue ou encore d’une gouttière bouchée. Les supprimer permet de limiter la prolifération du moustique tigre, dont les larves se développent dans les eaux stagnantes.

Pour vous protéger des piqûres, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) préconise plusieurs mesures :

porter des vêtements amples, longs et clairs ;

mettre des répulsifs anti-moustiques classiques, qui fonctionnent aussi pour le moustique tigre ;

équiper vos fenêtres de moustiquaires pour éviter que les nuisibles entrent.

Les moustiques tigres n’aiment pas le chaud, un logement climatisé peut aussi être la solution pour les décourager d’entrer. Enfin, si vous le pouvez, rester le plus possible en intérieur le matin et en fin de journée, moments où le nuisible est le plus actif d’après le Vidal.

Nettoyer la piqûre de moustique tigre avec de l’eau et du savon

Si, malgré toutes ces précautions, vous êtes victime du moustique tigre, dont la piqûre est plus douloureuse et démange davantage, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes recommande de nettoyer la zone avec de l’eau et du savon, puis d’appliquer une crème apaisante pour limiter l’envie de se gratter. Dans la plupart des cas, la piqûre ne vous fera pas tomber malade.

Néanmoins, si vous ressentez des symptômes au bout de quelques jours, n’hésitez pas à consulter un médecin. Le moustique tigre peut en effet être vecteur de plusieurs maladies virales graves, comme la dengue, le zika ou encore le chikungunya.