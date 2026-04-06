Moustique tigre : qu’est-ce que la technique de l’insecte stérile ?

L'ESSENTIEL Le moustique tigre peut transmettre à l’Homme de nombreux virus, notamment la dengue, le zika ou encore le chikungunya.

L’objectif de la technique de l’insecte stérile (TIS) est de réduire la population de moustiques tigres en lâchant dans la nature des mâles stériles.

Lorsque ceux-ci vont s’accoupler avec les femelles, les œufs ne seront pas viables ce qui devrait réduire le nombre de moustiques tigres au fil des générations.

Au mois de février déjà, les moustiques tigres commençaient à sévir dans l’Hexagone. D’après un article du Parisien, c’est très exactement le 26 février que la première larve avait été identifiée dans l’Hérault. Et c’est une première car, avant 2026, le précédent record datait d’un 9 mars.

Des mesures individuelles pour lutter contre le moustique tigre

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), à l’origine, le moustique tigre Aedes albopictus vivait dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est. Mais avec la mondialisation et l’augmentation des échanges, il a été identifié dans d’autres régions, comme en Europe, auxquelles il s’est peu à peu adapté. Régions où sa présence inquiète car, en piquant, le moustique tigre peut transmettre à l’Homme de nombreux virus. Parmi eux, il y a notamment la dengue, le zika ou encore le chikungunya. Pour ce dernier, entre le 1er janvier et le 17 septembre 2025, 484 cas de transmissions locales ont été recensés en France métropolitaine, selon l’Institut Pasteur.

Face à ces risques, il faut donc se protéger. Outre les opérations ponctuelles de démoustication, les autorités invitent chacun à faire attention. L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes recommande par exemple de mettre des répulsifs cutanés, de porter des vêtements longs, amples et clairs pour couvrir le corps, ou encore d’éliminer toutes les eaux stagnantes chez soi, lieux où les larves se développent.

La technique de l’insecte stérile pour lutter contre le moustique tigre

Mais la technique de l’insecte stérile (TIS) pourrait bien changer les choses. Son objectif est de réduire la population de moustiques tigres en lâchant dans la nature des mâles stériles. Lorsque ceux-ci vont s’accoupler avec les femelles, les œufs ne seront pas viables. Au fil des générations, le nombre d’adultes devrait ainsi baisser et, avec lui, le nombre de personnes contaminées par les maladies qu’ils transmettent. Selon une étude publiée dans la revue The New England Journal of Medicine, la TIS a permis de réduire de 72 % l’incidence de la dengue et de plus de 85 % la densité de moustiques à Singapour.

En France, des tests de la TIS ont déjà été mis en place à la Réunion. Mais d’ici à 2030, la TIS pourrait connaître une accélération. “Dès 2027 un essai pilote de commercialisation sera mené dans la région, explique Jérémy Bouyer, spécialiste de la TIS et à l’origine de cet essai, dans un article publié par 20 Minutes. Et, en parallèle, la construction d’une usine qui aura une capacité de production de deux à quatre millions de mâles stériles par semaine, pourrait être en activité fin 2028. On pourra alors traiter l’ensemble des communes du territoire qui voudraient mettre en place la technologie.”

Une fois validée, la TIS pourrait alors être déployée ailleurs dans le pays et ainsi permettre de lutter à grande échelle contre ce nuisible. Seul bémol, si le coût revient aux communes, elles devront payer environ 500 euros par hectare et par an.