Fortes chaleurs : comment se protéger du soleil ?

Un épisode de chaleur "remarquablement précoce" est en cours en France. "Cette vague de chaleur sera assurément l’une des plus marquantes jamais observées pour une fin mai en France dans l'ouest du pays, au même niveau que celle de fin mai 1922, annonce la Chaîne Météo. Les températures maximales dépasseront fréquemment les 30 à 32°C, avec des pointes locales jusqu’à 35°C." Si le soleil est bon pour le moral, ces températures élevées peuvent mettre le corps à rude épreuve. Comme le rappelle Santé publique France, il est important de se protéger des rayons UV "pour préserver votre peau et vos yeux".

Soleil : quelles sont les heures à éviter pour s'exposer ?

L’organisme rappelle que les rayons UV du soleil sont les plus forts entre 12h et 16h de début avril à fin septembre en France métropolitaine, et entre 11h et 15h dans les DROM. "Pendant cette plage horaire, le soleil peut être assez fort pour causer des dégâts aux niveau des cellules de votre peau et de vos yeux", souligne Santé publique France. Ainsi, il est recommandé de rester à l’ombre pendant ces périodes, dès lors que l’indice UV est supérieur à 3. Dimanche 24 mai, il est compris entre 7 et 9 en ce qui concerne l'hexagone.

"Si vous sortez entre 12h et 16h, n’oubliez pas de porter des vêtements couvrants (tee-shirt ou chemise avec des manches et un bas arrivant en dessous du genou au moins), un chapeau à large rebord, des lunettes de soleil ayant une monture enveloppante et des verres avec filtre anti UV (norme CE, catégorie 3 ou 4), complète l’organisme sur son site. L’ombre et les vêtements sont les moyens de protection les plus efficaces pour protéger votre peau."

Crèmes solaires : quels sont les bons réflexes ?

En complément, la crème solaire est essentielle pour se protéger des rayons UV. "Gardez à l'esprit qu'un produit solaire à indice de protection solaire haute ou très haute ne permet pas une exposition plus longue, alerte toutefois l’Assurance Maladie. La crème solaire protectrice n'est qu'un complément aux autres mesures." Elle doit être appliquée en couche épaisse, 30 minutes avant l’exposition, et ce toutes les deux heures. Même si la crème est résistante à l’eau, il faut en remettre après une baignade ou en cas de transpiration abondante. "Utilisez une crème solaire anti UVA et UVB dont le facteur de protection solaire (FPS) (ou SFP pour Sun Protection Factor) également appelé indice de protection solaire est de 30 au minimum, conseille l’Assurance Maladie. L'utilisation d'une crème solaire indice 50 anti-UVB et anti-UVA est préférable et indispensable pour les enfants." En cas de coup de soleil non-guéri, il est fortement déconseillé de s’exposer à nouveau au soleil.



Une surexposition au soleil peut avoir des conséquences plus graves que le coup de soleil. L'Assurance Maladie constate que plus de 80 % des cancers cutanés sont "photo-induits", c'est-à-dire favorisés par l'exposition solaire et aux UV. "Les habitudes d'exposition au soleil, en vogue dans les pays occidentaux, provoquent une véritable épidémie de cancers cutanés, alerte-t-elle. Chaque année, plus de 100.000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués. (...) Le nombre de nouveaux cas de mélanome est estimé en 2023 à 17.922."