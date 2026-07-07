Intestin irritable : mangez des huîtres !

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont voulu mesurer les propriétés anti-inflammatoires de la chair d'huître.

Pour cela, ils ont mis au point un extrait de chair d'huître séchée et l’ont testé sur des cellules intestinales humaines.

Résultats : cet extrait réduit l’inflammation et protège la barrière intestinale.

Une raison de plus de manger des huîtres ! Selon une nouvelle étude, cet aliment pourrait réduire l’inflammation chronique, impliquée dans de nombreuses maladies comme le cancer, le diabète de type 2 ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (ou MICI). Les chercheurs de l’Université de Ferrara, en Italie, présentent leurs récents travaux lors du congrès de la Society for Experimental Biology, qui se tient à Florence du 7 au 9 juillet.

De l’extrait de chair d'huître séchée pour réduire l’inflammation

“Identifier des substances bioactives naturelles capables de réduire l'inflammation constitue une stratégie thérapeutique et préventive prometteuse pour la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques et de leurs complications”, estime Giulia Trinchera, l’une des auteures de l’étude, dans un communiqué.

Dans le détail, ce n’est pas l’huître brute que les scientifiques ont utilisée. Pour évaluer les propriétés anti-inflammatoires de ce crustacé, ils ont mis au point un extrait de chair d'huître séchée, qu’ils ont ensuite testé sur des cellules intestinales humaines. Celles-ci étaient volontairement dotées de TNF-α, une molécule pro-inflammatoire majeure.

Une meilleure protection de la barrière intestinale

Résultats : l’extrait de chair d'huître séchée a permis de réduire l’inflammation dans les cellules intestinales, en affaiblissant notamment le rôle de l’enzyme pro-inflammatoire COX-2. Les chercheurs ont aussi observé une meilleure protection de la barrière intestinale, ce qui se manifeste par une perméabilité normale et non plus déséquilibrée. Ainsi, elle peut mieux faire le tri entre les “bonnes” et les “mauvaises” bactéries.

“À notre connaissance, c’est la première fois que l’on démontre que des tissus d’huître exercent des effets anti-inflammatoires sur les cellules intestinales, assure Giulia Trinchera. Notre principale découverte met en évidence la capacité de l’extrait d’huître, à des concentrations non toxiques pour les cellules, à réduire significativement l’inflammation intestinale induite par le TNF-α.”

Avant de trouver des compléments alimentaires de chair d'huître séchée, d’autres études seront nécessaires pour conforter ses bienfaits anti-inflammatoires. En attendant, le mieux pour prendre soin de sa santé intestinale est de cuisiner “maison” et de réduire au maximum les aliments transformés.