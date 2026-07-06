Gel de cerveau : qu’est-ce que ce mal de tête soudain après avoir mangé une glace ?

L'ESSENTIEL Lorsqu’un aliment glacé est en contact avec notre palais et le fond de la gorge, les vaisseaux sanguins se contractent puis se dilatent très rapidement.

Cela entraîne donc une vasoconstriction et une vasodilatation à l’origine du mal de tête appelé gel de cerveau.

Les personnes qui souffrent de migraines ont plus de risque de souffrir de gel de cerveau.

Avec les fortes chaleurs, la tentation de se rafraîchir en mangeant une glace est forte. Pourtant, chez les personnes sujettes au gel de cerveau, ce petit plaisir peut s’avérer très douloureux.

Les vaisseaux sanguins réagissent au froid

“Les maux de tête liés à la glace sont très fréquents, explique Amaal Starling, médecin et neurologue à la Mayo Clinic de Phoenix, aux États-Unis, à la BBC. C’est sans gravité, ça va et ça vient.” Mais que se passe-t-il dans notre bouche pour que nous ayons mal à la tête ? Lorsqu’un aliment glacé est en contact avec le palais et le fond de la gorge, les vaisseaux sanguins se contractent puis se dilatent très rapidement. Cela entraîne donc une vasoconstriction (diminution du diamètre d'un vaisseau sanguin) et une vasodilatation (à l’inverse, augmentation du calibre) dans un délai très court. C’est ce phénomène qui est à l’origine du mal de tête appelé gel de cerveau, ou céphalée de la crème glacée ou, en anglais, brain freeze.

D'après une étude publiée en 2023, la prévalence du gel de cerveau va de 15 à 37 % dans la population générale. En revanche, chez les enfants et les adolescents, elle est beaucoup plus importante. Toujours selon ces mêmes travaux, elle se situerait entre 40,6 % et 79 %.

Le gel de cerveau, un problème héréditaire

Les personnes souffrant de migraines sont plus susceptibles d’être touchée par le gel de cerveau quand elles mangent une glace. Aussi, elles “ressentent généralement une douleur plus intense lors de ces épisodes”, explique Irène Toldo, l’une des autrices de l’étude, à la BBC.

Si cette sensation se répète cet été, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Ce qui vous paraît être banal pourrait être l’occasion de diagnostiquer un problème plus large lié aux maux de tête. “Une femme sur six, un enfant sur onze et un homme sur dix souffrent de migraines, explique Amaal Starling. Plus de 50 % des personnes migraineuses n'ont jamais parlé de leurs symptômes à un médecin. Pourtant, il existe un diagnostic et des traitements disponibles.” Enfin, dernier facteur de risque du gel de cerveau : l’hérédité. Si vos parents en souffrent, vous avez également plus de risque d’être concerné.

En attendant, pour limiter cette sensation gênante, le mieux est de ne pas consommer les aliments glacés trop rapidement. Qu’il s’agisse d’une glace, d’un liquide semi-congelé ou très frais, ne les mangez ou buvez pas à toute allure. Le mieux est d’espacer les prises, le temps de réchauffer un peu le palais et le fond de la gorge… Et ainsi éviter le gel de cerveau !