Pourquoi certains mensonges renforcent parfois les couples

L'ESSENTIEL Une étude montre que les mensonges ne produisent pas tous les mêmes effets dans un couple.

Certains détruisent la confiance, tandis que d'autres peuvent parfois préserver la relation.

Les chercheurs estiment que le contexte et la dynamique du couple sont déterminants.

L'honnêteté est souvent considérée comme la base d'une relation amoureuse durable. Pourtant, rares sont les couples qui n'ont jamais caché une information ou raconté un "petit mensonge". Publiée dans la revue Personal Relationships, une thèse de l'Université de Copenhague, au Danemark, montre que ces comportements n'ont pas tous les mêmes effets : certains fragilisent la confiance, tandis que d'autres peuvent au contraire, dans certaines situations, aider le couple à évoluer.

Des mensonges parfois motivés par de bonnes intentions

Pour mieux comprendre la malhonnêteté au sein du couple, Rachele Mazzini, doctorante, a mené trois études combinant entretiens, questionnaires auprès de centaines de participants et journaux quotidiens remplis par des couples. "Mes recherches montrent que la malhonnêteté conduit souvent au doute et à la méfiance, qui sont nuisables à une relation. Mais aussi, paradoxalement, que la malhonnêteté peut devenir une opportunité d'apprentissage et de progression", explique la chercheuse dans un communiqué.

L'analyse des témoignages de 656 Américains a permis d'identifier plusieurs mécanismes récurrents. L'un d'eux, baptisé "Vicious Cycle", décrit un cercle vicieux dans lequel un partenaire répond à un mensonge par un autre mensonge, ou continue à mentir pour dissimuler une tromperie passée. Un autre schéma, appelé "The Slowburn", montre qu'un mensonge peut d'abord procurer un sentiment d'excitation avant de laisser place à la culpabilité et à la honte, avec des conséquences négatives pour les deux partenaires.

Tous les mensonges ne naissent pourtant pas d'une volonté de tromper. Certains visent à protéger son partenaire ou à éviter un conflit jugé inutile. "Les gens supposent souvent que la malhonnêteté est toujours destructrice. Mais nos résultats suggèrent que certaines formes de malhonnêteté prosociale peuvent contribuer au maintien de la relation, par exemple en évitant un conflit inutile ou une souffrance émotionnelle", souligne Rachele Mazzini. La chercheuse observe même que, dans certains cas, la découverte d'un mensonge agit comme un électrochoc, en poussant le couple à aborder des difficultés jusque-là ignorées et à reconstruire la relation sur de nouvelles bases.

Les partenaires repèrent-ils vraiment les mensonges ?

Une autre étude, menée auprès de 120 couples issus de cinq pays, révèle que les mensonges restent relativement rares au quotidien, survenant lors de moins de 20 % des journées observées. Les partenaires pensent souvent être capables de détecter une tromperie. Pourtant, lorsqu'un mensonge survient réellement, ils passent fréquemment à côté... ou soupçonnent à tort leur conjoint. Les couples déjà confrontés à un climat de défiance déclarent d'ailleurs un niveau de confiance plus faible avant même qu'un nouvel épisode de malhonnêteté ne survienne. "Il est vraiment important de comprendre que la malhonnêteté ne se produit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans la dynamique propre à chaque relation", conclut la chercheuse.