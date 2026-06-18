Quel est le secret des couples qui durent ?

L'ESSENTIEL Les couples qui durent ne se ressemblent pas sur tous les aspects de leur personnalité.

Ils partagent surtout des valeurs morales et une ouverture aux nouvelles idées.

Leur compatibilité semble davantage reposer sur leur vision du monde que sur leur tempérament.

Trouver "la bonne personne" signifie-t-il vraiment rencontrer quelqu'un qui nous ressemble en tout point ? Pas si sûr, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Research in Personality. Après avoir analysé plus de 450 couples mariés aux Pays-Bas, les chercheurs ont remarqué que les partenaires de longue date partagent bel et bien certains traits fondamentaux, mais qu'ils sont souvent très différents sur le reste de leur personnalité. Autrement dit, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la réussite d'un couple ne dépendrait pas d'une compatibilité globale, mais plutôt d'un alignement sur quelques dimensions clés.

Les valeurs et la curiosité, deux piliers de la compatibilité

Les chercheurs ont recruté 451 couples hétérosexuels, soit 902 participants âgés de 22 à 90 ans. La durée moyenne de leur relation atteignait 28 ans, certains étant ensemble depuis plus de soixante ans. Chaque participant a rempli un questionnaire de personnalité fondé sur le modèle HEXACO, qui évalue six grandes dimensions : l'honnêteté-humilité, l'émotivité, l'extraversion, l'agréabilité, la conscienciosité ainsi que l'ouverture à l'expérience. Les participants devaient également décrire la personnalité de leur conjoint. Cette méthode a permis aux chercheurs de mesurer à la fois les ressemblances réelles entre partenaires, leur capacité à se comprendre et les similitudes qu'ils imaginent partager.

Les résultats, relayés dans un communiqué par StudyFinds, montrent que les époux se ressemblent particulièrement sur deux dimensions. La première est l'"honnêteté-humilité", qui regroupe des traits tels que la sincérité, l'équité ou le rejet de l'avidité. La seconde est l'"ouverture à l'expérience", qui reflète la curiosité intellectuelle, la créativité et l'intérêt pour les nouvelles idées. En revanche, les similitudes sont faibles, voire inexistantes, concernant l'organisation, la gestion des émotions, la sociabilité ou encore la coopération. Ainsi, le fait qu'une personne soit très extravertie ou extrêmement organisée ne permet pas de prédire si son partenaire l'est également. Selon les auteurs, ces deux dimensions communes touchent directement à la vision du monde et aux valeurs personnelles, des éléments centraux dans la construction d'une relation durable.

Des conjoints qui se connaissent très bien... mais pas parfaitement

L'étude révèle également que les couples de longue durée évaluent avec une grande précision la personnalité de leur partenaire. Le niveau d'accord entre la description faite par un conjoint et l'auto-évaluation de l'autre atteint environ 0,70 sur l'ensemble des dimensions étudiées, un score jugé élevé par les chercheurs. Une exception toutefois : les partenaires ont davantage de mal à évaluer des traits comme la sincérité ou la modestie. Ces caractéristiques, moins visibles au quotidien, restent difficiles à observer, même après plusieurs décennies de vie commune.

Les auteurs soulignent toutefois que ces résultats concernent des couples néerlandais et ne sont pas nécessairement universels. Des travaux menés en Chine avaient notamment observé beaucoup moins de similitudes entre partenaires.