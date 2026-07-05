Asthme : comment les crises modifient les tissus des poumons ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que les crises d’asthme induisent des forces mécaniques qui altèrent durablement les tissus des voies respiratoires.

Ils ont fait cette découverte en utilisant des "poumons sur puce". Ce dispositif propose une version miniature de l’organe grâce à de cellules vivantes cultivées un système microfluidique.

Le stress mécanique répété des crises d’asthme provoque une surproduction de protéines de la matrice extracellulaire qui lie les cellules entre elles

Quatre millions de Français de tous âges vivent avec l’asthme. Ce trouble respiratoire chronique peut provoquer une toux, une gêne respiratoire, une respiration sifflante ou un essoufflement. Si la maladie est assez bien connue, les chercheurs de Binghamton University (État de New York) viennent de comprendre comment les crises d’asthme impactent le tissu pulmonaire.

Leurs résultats ont été publiés dans la revue Nature Biomedical Engineering, le 11 mai 2026.

Des poumons sur puce pour comprendre les effets des crises d’asthme

Afin d’étudier les effets des crises d’asthme sur les voies respiratoires, les chercheurs ont utilisé des “poumons sur puce”. Cette technologie propose une version miniature de l’organe grâce à de cellules vivantes cultivées sur un système microfluidique de la taille d’une carte de crédit. Elle imite sa structure et son fonctionnement. "Grâce à cette technologie, nous pouvons observer comment notre corps fonctionne réellement lors de crises d’asthme", explique dans un communiqué la scientifique Anika Alim, qui a contribué à la recherche.

Les expériences faites avec ce dispositif ont ainsi révélé que les crises d’asthme induisent des forces mécaniques qui altèrent durablement les tissus des voies respiratoires. Les chercheurs ont observé que "le stress mécanique répété des crises d’asthme provoque une surproduction de protéines de la matrice extracellulaire qui lie les cellules entre elles. Il entraîne également une prolifération excessive de vaisseaux sanguins, un phénomène appelé angiogenèse."

Au fil de temps et des crises, ces deux phénomènes induisent un épaississement des tissus des voies respiratoires. Ce qui entrave par la suite la respiration.

Crise d’asthme : le rôle des forces mécaniques mis en lumière

L’équipe assure à la suite de ces travaux que les lésions mises en lumière surviennent indépendamment de l’inflammation liée au trouble. Pour eux pas de doute : les forces mécaniques induites par les crises d’asthme sont les responsables.



"C’est la première fois que l’on démontre l’effet d’un processus mécanique sur le remodelage tissulaire – incluant la fibrose et l’angiogenèse – chez les patients asthmatiques", assure le professeur adjoint Jungwook “Jay” Paek qui a dirigé le projet.