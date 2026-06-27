Asthme et allergies : la solution dans le microbiote ?

L'ESSENTIEL Deux nouvelles études montrent que certaines espèces de champignons dans l'intestin chez les bébés jouent un rôle clé dans le développement des maladies allergiques.

Le champignon Malassezia était plus fréquent chez les nourrissons, qui ont développé plus tard une dermatite atopique.

Les traitements antibiotiques sont susceptibles de provoquer une augmentation de certaines espèces fongiques.

La clé du traitement de l’asthme et des autres maladies allergiques se cache dans nos intestins, selon deux études publiées dans la revue Nature Communications. Ces travaux, menés par plusieurs établissements médicaux et de recherche canadiens, ont découvert que certaines espèces de champignons présentes dans l’intestin des bébés joue un rôle clé dans le développement d'un dysfonctionnement immunitaire et de certaines maladies allergiques pédiatriques comme l’asthme, les allergies alimentaires ou encore la dermatite atopique.

Les champignons intestinaux des bébés liés aux maladies allergiques

Dans la première étude menée par le Dr Stuart Turvey, les chercheurs ont analysé 2.256 échantillons de selles provenant de 1.409 bébés de moins de deux ans. Ils ont constaté que les espèces fongiques présentes dans leur microbiote intestinal sont liées à des trajectoires différentes. Par exemple, le champignon Saccharomycetaceae voit sa quantité augmenter progressivement au cours de la première année. Par contre, Malassezia - un groupe de levures fréquemment présentes dans l'intestin des nourrissons en bas âge - affiche l'évolution inverse.

L’équipe a également observé que les taux de ces micro-organismes étaient liés à différentes maladies immunitaires. Par exemple, les nourrissons ayant des taux de Malassezia élevés ont développé ultérieurement une dermatite atopique.

Les scientifiques ont ainsi conclu que les champignons sont des marqueurs informatifs du développement microbien précoce et peuvent révéler si un enfant développera des maladies telles que la dermatite atopique, l'allergie alimentaire ou l'asthme avant l'âge de 5 ans.

"Des centaines de millions d’enfants dans le monde sont touchés par des maladies allergiques, et ce nombre ne cesse d’augmenter", explique le Dr Turvey du BC Children's Hospital Research Institute, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. "Mieux comprendre les causes de ces affections et comment les prévenir serait extrêmement bénéfique pour les enfants du monde entier."

L’antibiotique perturbe le microbiote des bébés et augmente le risque d’allergie et d'asthme

La seconde étude, dirigée par la Dr Marie-Claire Arrieta de l’université de Calgary, s’est intéressée à l’impact des antibiotiques sur les levures présentent dans les intestins des bébés. Elle a mis en évidence que ces médicaments pourraient avoir un impact direct sur certaines espèces de levures présentes chez les bébés de moins de 6 mois, notamment le champignon Malassezia.

Lors d'études menées sur des souris, l'équipe a démontré que la colonisation des intestins par ce champignon provoquait une inflammation allergique accrue des cellules immunitaires de l'intestin et des poumons.

"Ces résultats révèlent une voie jusqu'alors insoupçonnée reliant l'exposition aux antibiotiques en bas âge au risque de maladies allergiques et montrent comment le développement du système immunitaire est influencé par les champignons du microbiote intestinal durant une période critique", explique la Dr Arrieta. "Les antibiotiques constituent un traitement essentiel pour les jeunes enfants lorsque cela s'avère nécessaire, mais cette étude met en évidence un effet jusqu'ici négligé sur le microbiote intestinal, permettant à des espèces comme Malassezia de proliférer et affectant directement la fonction immunitaire."

Ces recherches réalisées en parallèle révèlent l'importance des champignons intestinaux comme Malassezia au début de la vie. Les deux équipes avancent qu’ils pourraient "être une cible prometteuse pour des thérapies susceptibles de prévenir les dérèglements immunitaires et les maladies allergiques pédiatriques".