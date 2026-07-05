Arrêt du tabac : cette activité réduit l’envie de fumer pendant 30 min

L'ESSENTIEL Les fumeurs qui intègrent un programme d'exercice sont 15 % plus susceptibles de parvenir à s'abstenir de fumer.

L'exercice pouvait réduire la consommation de tabac de deux cigarettes par jour.

L'exercice physique présente l'avantage d'être peu onéreux et facile à intégrer dans son quotidien.

Arrêter de fumer est un vrai challenge… mais une habitude, très bonne pour la santé et facile à débuter en vacances , aide à tenir sa bonne résolution. De nouvelles recherches de l’université d’Adélaïde (Australie) montrent que faire de l’exercice physique régulièrement facilite l'arrêt du tabac en réduisant notamment l’envie de cigarettes.

Les résultats ont été publiés dans Journal of Sport and Health Science.

Faire du sport aide à arrêter de fumer

Pour évaluer l’impact du sport sur le sevrage tabagique, les chercheurs australiens ont examiné 59 essais contrôlés sur le sujet. Cela représente plus de 9.000 participants. Les données réunies leur ont permis de constater que les fumeurs participant à des programmes d'exercice physique avaient 15 % plus de chances de parvenir à une abstinence continue. Ils étaient aussi 21 % plus susceptibles de déclarer ne pas avoir fumé pendant une période de sept jours, comparativement aux groupes témoins.

Par ailleurs, les résultats mettent en évidence que l'activité physique pouvait réduire la consommation de tabac de deux cigarettes par jour. Une seule séance de sport réduisait immédiatement les envies de fumer pendant une durée allant jusqu'à 30 minutes après l'effort.

Activité sportive et tabac : une méthode supplémentaire et peu coûteuse pour se sevrer

Face à leurs résultats, les scientifiques estiment que l'exercice physique peut être utilisé comme un outil supplémentaire dans les programmes de sevrage tabagique. "Arrêter de fumer est l'une des meilleures choses qu'une personne puisse faire pour sa santé, mais c'est aussi l'une des plus difficiles", explique l’auteur principal de l’étude, le Dr Ben Singh, dans un communiqué. "Un simple exercice physique régulier peut faire une réelle différence pour les personnes qui essaient d'arrêter de fumer, en les aidant à gérer leurs envies, à fumer moins et à améliorer leurs chances de réussite", souligne-t-il.

"L’exercice physique ne doit pas remplacer les méthodes de soutien à l’arrêt du tabac fondées sur des données probantes, telles que le soutien psychologique et les médicaments pour arrêter de fumer, mais il peut constituer une stratégie pratique et peu coûteuse que les gens peuvent utiliser en complément", ajoute sa collègue Carol Maher.