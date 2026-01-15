Arrêt du tabac : ces applis peuvent tripler vos chances de réussite

L'ESSENTIEL Certaines applications peuvent tripler les chances d’arrêt du tabac.

"L’efficacité des applications tient à leur interactivité, leur accessibilité et leur intensité de soutien", notent les chercheurs.

Les bénéfices semblent plus marqués pour les applications fondées sur des approches psychologiques comme les TCC.

De nouveaux leviers contre l’addiction. Pour aider à se sevrer durablement du tabac, certaines applications pour smartphone seraient jusqu'à trois fois plus efficaces que le fait d’essayer d’arrêter de fumer seul, sans soutien. C’est la conclusion d’une nouvelle analyse de données, publiée dans la revue BMJ Evidence Based Medicine.

Certaines "applis" reposent sur des approches comportementales classiques, comme la gestion des habitudes. D’autres intègrent plutôt des théories et des outils issus de la psychologie : thérapies cognitivo-comportementales (TCC), thérapie fondée sur la pleine conscience ou encore thérapie d’acceptation et d’engagement. Ce sont elles qui seraient les plus efficaces.

Une aide interactive pour arrêter le tabac

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont analysé 31 études randomisées regroupant plus de 12.800 participants âgés d'au moins 15 ans, tous déterminés à arrêter de fumer. Certains étaient aidés par des applis, d’autres bénéficiaient de substituts traditionnels ou de conseils médicaux, d’autres encore ne recevaient aucune aide...

Résultat : les applications seules augmenteraient le taux d'abstinence tabagique (à 6 mois) de près de trois fois par rapport à l’absence de soutien, avec 40 "abstinents" supplémentaires pour 1.000 fumeurs. Associées à un traitement traditionnel comme les substituts nicotiniques ou les conseils de médecin, elles en renforcent aussi les effets (+77 % d'abstinence par rapport au traitement seul).

"L’efficacité des applications tient à leur interactivité, leur accessibilité et leur intensité de soutien", notent les chercheurs dans un communiqué. Les plateformes permettent en effet un accompagnement en temps réel, parfaitement adapté aux besoins de chaque individu, sans les contraintes logistiques des consultations en physique ou du téléphone.

Les approches psychologiques augmentent les chances de sevrage

Les bénéfices semblent plus marqués pour les applications fondées sur des approches psychologiques : elles augmenteraient de 69 % les chances de sevrage à 3 mois, et de 36 % à 6 mois, comparées aux "applis" comportementales classiques. Si de futurs essais confirment ces résultats, ce type d’applications pourrait devenir "une pierre angulaire de la lutte mondiale contre le tabac", selon les auteurs. Car non seulement elles répondent à une baisse d’intérêt du public pour les méthodes classiques, mais elles sont surtout facilement accessibles, peu coûteuses et adaptées au mode de vie actuel.