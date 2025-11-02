Mois sans tabac : quels sont les bienfaits du sevrage ?

L'ESSENTIEL Le Mois sans tabac incite les fumeurs à arrêter pendant 30 jours.

Les effets sur la santé sont rapides et durables.

L’arrêt permet aussi de réaliser d’importantes économies.

Ce 1er novembre marque le début du Mois sans tabac, un défi national qui incite les fumeurs à arrêter la cigarette pendant 30 jours. Depuis 2014, ce programme a accompagné une baisse historique du tabagisme : la France compte aujourd’hui 4 millions de fumeurs quotidiens en moins. "Le Mois sans tabac aide les fumeurs à envisager un sevrage serein", explique Marion Adler, médecin addictologue, au micro d’Ici (ex-France Bleu). Elle rappelle que "ce qui est toxique dans la cigarette, c'est la fumée, pas la nicotine", soulignant l’intérêt des substituts nicotiniques, aujourd’hui remboursés. On vous rappelle tous les bienfaits de l’arrêt du tabac.

Des bienfaits santé immédiats

Les bénéfices de l’arrêt du tabac sont rapides, selon le Vidal : 20 minutes après la dernière cigarette, le rythme cardiaque se normalise. En une journée, le risque de crise cardiaque diminue déjà, les poumons commencent à se débarrasser du mucus et des résidus de fumée et le corps ne contient plus de nicotine. En 72 heures, les bronches s’ouvrent, la respiration s’améliore. Après un an, le risque d’infarctus chute de 50 %. Et au bout de 10 à 15 ans, l’espérance de vie redevient comparable à celle d'un non-fumeur.

Ce n’est pas tout : le sevrage tabagique a un effet positif sur la qualité du sommeil, la fertilité, l’aspect de la peau, et il diminue les risques de troubles anxieux ou dépressifs.

Au-delà de la santé, l’impact est aussi économique : un paquet de 20 cigarettes par jour représentent environ 300 euros par mois, soit 3.600 euros par an. Un gain financier majeur qui s’ajoute aux gains pour la santé.

Un enjeu de santé publique majeur

Avec 75.000 morts par an, le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France. 80 à 90 % des cas de cancer du poumon sont liés au tabagisme actif, selon Santé publique France. Un cancer sur trois lui est attribuable : gorge, bouche, pancréas, œsophage, vessie... Il augmente également les risques de diabète de type 2 et de maladie d’Alzheimer, avec un risque accru de 40 % chez les gros fumeurs.

La cigarette électronique, l’augmentation du prix du tabac, les campagnes de sensibilisation : autant d’outils qui, combinés, font reculer la consommation. "Les politiques de santé publique fonctionnent", confirme Marion Adler.