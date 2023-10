Mois sans tabac : ne tardez plus pour vous inscrire !

L'ESSENTIEL La 8ème édition du Mois sans tabac va débuter. Si l’inscription sur le site Mois sans tabac est effectuée avant le 1er novembre, il est possible de bénéficier d’une prise en charge gratuite du processus initial d’arrêt du tabac.

L’inscription au Mois sans tabac permet la remise d’un kit gratuit pour arrêter de fumer, d’une consultation avec un tabacologue et d’une communauté d’entraide sur les réseaux sociaux.

Les effets néfastes du tabac (maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, cancers…) peuvent être diminués et même stoppés après son arrêt complet.

Vous souhaitez arrêter de fumer ? Alors ne perdez pas de temps et inscrivez-vous sur le site Mois sans tabac !

En effet, si vous vous inscrivez avant le 1er novembre, de nombreuses prestations vous seront offertes gratuitement.



Arrêt du tabac : un accompagnement gratuit et bien guidé

Le Mois sans tabac débute le 1er novembre, comme tous les ans depuis 7 ans, grâce à l’initiative de Santé publique France et du ministère de la Santé.

Et cette année, pour la 8ème édition de ce défi, qui invite tous les fumeurs à se passer de tabac pendant 1 mois, il est proposé de s’inscrire avant le début du mois de novembre pour bénéficier de la phase préparatoire du Mois sans tabac et de bénéficier :

d’une consultation avec un professionnel de l’arrêt du tabac ;





d'un kit gratuit (disponible par courrier postal ou en téléchargement) d'arrêt du tabac comprenant un programme de 40 jours (10 jours de préparation et 30 jours de défi) avec des conseils quotidiens pour vous accompagner dans l'arrêt de la cigarette, une roue pour calculer vos économies et des informations sur tous les outils disponibles pour vous aider ;





d'une communauté d'entraide présente sur les réseaux sociaux (Facebook, X - anciennement Twitter et Instagram) pour promouvoir le sevrage tabagique.

Et pour rester connecté, le téléchargement de l’application mobile Tabac info service permet, entre autres, de suivre des conseils émanant de tabacologues et d’obtenir un programme personnalisé.

Arrêt du tabac : des risques cardiovasculaires et respiratoires diminués

Pour finir de vous convaincre de vous inscrire mais aussi de poursuivre l’arrêt complet du tabac, l’Assurance Maladie confirme que les premiers effets se manifestent dès les premiers jours. On respire mieux, le goût et l’odorat tendent à se normaliser et on se sent plus énergique. L’haleine est plus agréable, ce qui n’est pas sans déplaire à l’entourage. Et au bout de quelques mois, les soucis de toux, de teint pâle, d’essoufflement, mais aussi de fertilité et de troubles de l’érection s’améliorent nettement.

Mais au-delà de ça, l’arrêt du tabac permet une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et respiratoires (infarctus du myocarde, cancer pulmonaire, accident vasculaire cérébral…). L’espérance de vie s’en trouve alors bien meilleure.

Il faut savoir qu’en 2022, 162.012 fumeurs étaient inscrits sur le site internet Mois sans tabac. Et depuis sa création en 2016, ce sont près d’1,2 million de personnes qui ont adhéré à cette opération.

Et quand on connait les effets néfastes du tabac, il n’y a plus d’hésitation à avoir pour jeter son dernier paquet à la poubelle et s’inscrire sur le site Mois sans tabac !