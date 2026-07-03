Peptides vendus en ligne : il ne faut surtout pas les utiliser

L'ESSENTIEL Les peptides, comme tout produit contenant une substance active, agissent sur le fonctionnement du corps.

Certains sont vendus en ligne sans avoir été évalués ou autorisés.

Ce sont des produits frauduleux, prévient l'ANSM. Ils peuvent représenter un risque pour la santé.

Perte de poids, anti-âge, sèche, amélioration des performances sportives… Les peptides sont au cœur de nombreuses promesses sur Internet et les réseaux sociaux. Mais l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) tire la sonnette d’alarme : “ne les achetez pas, ne les utilisez pas”, prévient-elle dans un communiqué publié le 2 juillet 2026.

Ils sont, en effet, dangereux pour la santé.

Plusieurs signalements après l’utilisation de peptides frauduleux

Depuis leur gain en popularité, de nombreux "peptides", notamment proposés en flacons et stylo injecteurs, sont vendus sur internet et les réseaux sociaux ou via des circuits informels (connaissances, proches, entraineurs sportifs…). Toutefois, il s’agit de "produits frauduleux”, prévient l’ANSM après avoir reçu plusieurs signalements inquiétants liés à des peptides comme le rétatrutide".

"Certains sont présentés comme des médicaments alors qu’ils n’ont pas été évalués ni autorisés. D’autres sont présentés comme des compléments alimentaires, alors que leur action dépasse celle attendue pour ce type de produits. Ces produits illégaux font courir des risques importants aux personnes qui les utilisent", ajoute l’organisme.

Parmi les produits dans le viseur de l’ANSM, il y a notamment le rétatrutide, le BP180, le TB500, le GH, le GHK-Cu, le BPC-157, le NAD+...

Peptides frauduleux : quels sont les risques ?

Certains produits illégaux ont entraîné des effets indésirables graves et des hospitalisations. Les experts citent notamment :

des nausée, des vomissements, une diarrhée, des douleurs au ventre ;

une perte d’appétit importante, une déshydratation ;

une fatigue intense, un malaise, une sensation de vertiges ;

une atteinte du foie (détectable dans les analyses de sang) ;

une sensibilité anormale au toucher ;

une infection au point d’injection ;

une réaction allergique sévère…

L’ANSM prévient que les "risques sont plus élevés avec les produits injectables."

Si vous avez acheté ou déjà utilisé des peptides obtenus en dehors du circuit officiel du médicament, il est demandé d’arrêter d’en prendre. Il est aussi conseillé de consulter rapidement un professionnel de santé en cas d’effets indésirables. Par ailleurs, en cas de détresse vitale, il faut rapidement appeler le 15 (SAMU) ou le 18 (Pompiers).

"Si vous avez un objectif de perte de poids, de transformation corporelle, de performance sportive ou un souhait de prise en charge métabolique, parlez-en à un médecin ou à un pharmacien. Ils pourront vous orienter vers une prise en charge adaptée et sécurisée", ajoute l’ANSM.

Si vous avez acheté ou si vous voyez des annonces de vente de peptides sur Internet et les réseaux sociaux, faites un signalement sur Pharos.