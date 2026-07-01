Canicule et cycles menstruels : pourquoi la chaleur semble-t-elle tout dérégler ?

L'ESSENTIEL La canicule accentue souvent l'inconfort ressenti pendant les règles.

Son impact sur le cycle menstruel reste débattu par les spécialistes.

Hydratation, fraîcheur et surveillance des symptômes restent les principaux conseils.

Les épisodes de canicule ne se contentent pas d'épuiser l'organisme : pour de nombreuses femmes, ils donnent aussi l'impression de dérégler le cycle menstruel ou d'intensifier les douleurs. Si plusieurs spécialistes s'accordent sur le fait que la forte chaleur accroît nettement l'inconfort, son impact réel sur les hormones fait encore débat.

Une chaleur qui met l'organisme sous tension

Retards de règles, arrivée plus précoce des menstruations, douleurs plus marquées... Ces derniers jours, de nombreuses femmes ont rapporté des changements inhabituels. Interrogé par 20 Minutes, le Dr Michel Mouly, gynécologue-obstétricien, explique que "la chaleur extrême agit comme un stress biologique". Pour maintenir une température corporelle proche de 37 °C, le corps mobilise différents mécanismes d'adaptation, avec une augmentation du cortisol, l'hormone du stress, ainsi que des perturbations du sommeil.

Selon lui, ces modifications peuvent perturber le dialogue entre le cerveau et les ovaires. Les hormones FSH, LH et l'œstradiol peuvent alors fluctuer davantage, retardant ou avançant l'ovulation et entraînant des règles inhabituelles. Le spécialiste précise toutefois que ces perturbations sont "transitoires et se normalisent après la fin de l'épisode de chaleur".

Des symptômes souvent plus difficiles à supporter

Même lorsque le cycle ne change pas, les règles paraissent souvent plus pénibles en période de fortes chaleurs. "Avec la chaleur, toute sensation physique va être ressentie de manière plus désagréable, que ce soit la fatigue, la transpiration, la douleur ou le stress", souligne la Dre Odile Bagot, gynécologue citée par Doctissimo.

La canicule favorise la rétention d'eau, les jambes lourdes et les baisses de tension liées à la vasodilatation. Ces effets s'ajoutent aux symptômes menstruels habituels, créant une véritable "double peine". Les protections hygiéniques peuvent également accentuer la sensation d'humidité et d'irritation, raison pour laquelle la spécialiste estime que "la protection idéale sera quand même le tampon" lorsqu'il est adapté à la situation.

Un lien encore débattu par les spécialistes

Sur un point, les avis divergent. Alors que le Dr Michel Mouly estime que le stress thermique peut modifier l'ovulation, la Dre Odile Bagot rappelle qu'"il n'y a aucune preuve scientifique, aucune étude comparative sur des modifications de règles en canicule". Selon elle, les épisodes de chaleur sont généralement trop courts pour modifier durablement le cycle, et les variations ponctuelles peuvent simplement relever de son fonctionnement naturel.

Dans tous les cas, les deux spécialistes invitent à privilégier les mesures de confort : bien s'hydrater, porter des vêtements légers, profiter des douches fraîches ou de la baignade, et consulter un professionnel de santé uniquement si les troubles deviennent répétés ou particulièrement abondants.