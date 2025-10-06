À quoi un retard de règles peut-il être dû ?

L'ESSENTIEL Un retard de règles n’indique pas toujours une grossesse.

Le stress, la perte de poids, le sport intensif ou un changement hormonal peuvent aussi en être la cause.

Au-delà de trois mois sans règles, il est recommandé de consulter un médecin.

C’est un rendez-vous mensuel dont beaucoup de femmes se passeraient bien. Et pourtant, quand les règles ont du retard, c’est souvent synonyme d’inquiétude. En dehors de la grossesse, de l’allaitement et de la ménopause, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce décalage.

Grossesse, allaitement et ménopause

En moyenne, les règles surviennent tous les 28 jours. Chez certaines, ce cycle peut être plus ou moins long : entre 26 et 31 jours, parfois plus. Lorsque les menstruations tardent à venir, il y a généralement une raison. La principale est la grossesse, dont le premier signe est l’aménorrhée, c’est-à-dire l’absence de menstruation à la date prévue. Pour confirmer cette hypothèse, il faut faire un test de grossesse et une prise de sang.

Dans deux autres cas, l'aménorrhée est considérée comme normale par l’Assurance maladie. Il s’agit de l’allaitement, qui retarde le retour des règles, et de la ménopause. Avant cette étape, la plupart des femmes entrent en périménopause, période durant laquelle les règles sont irrégulières.

Le stress, la perte de poids ou les changements hormonaux

En dehors de ces trois situations, l’Assurance maladie indique que “l’aménorrhée est le symptôme d’un dysfonctionnement de l’organisme féminin”. Mais à quoi peut-il être dû ? Le stress et l’anxiété sont des facteurs très importants, surtout lorsqu’ils sont liés à des événements difficiles comme la perte d’un proche ou du surmenage, comme lors d’un changement de travail, d’un voyage ou d’un déménagement. Dans ce cas, le mieux est d’identifier la raison de votre stress et de prendre du temps pour vous, pour faire des activités - physiques et/ou autres - qui vous détendent. N’hésitez pas à en parler à vos proches ou, si vous en ressentez le besoin, à un professionnel de santé.

Une autre raison possible est une pratique sportive intensive qui s’accompagne généralement d’une perte de poids. “Si vous consommez très peu de calories, le corps cesse de sécréter les hormones qui stimulent l’ovulation”, peut-on lire sur le site de la Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada. Si vous n’y arrivez pas seule, un nutritionniste pourra vous aider à augmenter l’apport calorique et l’adapter à vos besoins.

Les changements hormonaux, la prise de certains médicaments ou drogues et l’arrêt de la contraception peuvent aussi jouer. Quand une femme arrête la pilule, surtout après l’avoir prise pendant plusieurs années, elle peut avoir des retards de règles de plusieurs semaines voire plusieurs mois. Néanmoins, le mieux est de prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste et votre gynécologue pour s’assurer que l’aménorrhée n’est pas liée à un autre problème de santé.

Dans tous les cas, l’Assurance maladie recommande de consulter au-delà de 3 mois d'absence de règles.