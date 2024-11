Règles : et si le régime cétogène et les compléments alimentaires aidaient à les retrouver ?

L'ESSENTIEL Après avoir suivi un régime cétogène et pris des compléments alimentaires, 43 % des femmes ayant atteint la cétose nutritionnelle signalent au moins un changement dans la fréquence, l'intensité des menstruations, ou les deux.

Un autre tiers des patientes rapportent une reprise des règles, disparus depuis un an, après 28 jours d’intervention.

Selon les auteurs, les changements menstruels ne sont pas liés à la perte de poids provoquée par le régime cétogène, mais "la présence de cétones".

"La perte de poids peut modifier positivement la physiologie féminine. Cependant, la question de savoir si la restriction alimentaire en glucides ou en graisses confère des effets uniques est moins étudiée." C’est ce qu’ont déclaré des chercheurs de l’université d’État de l’Ohio (États-Unis). Dans une étude, publiée dans la revue Plos One, ils ont ainsi décidé de comparer les résultats de perte de poids provoquée par un régime cétogène avec et sans ajout de compléments alimentaires. Pour rappel, le régime cétogène, qui "n'est pas viable sur le long terme" en raison de ses effets indésirables et conséquences sanitaires selon le Service Public d'information en santé, convertit les graisses en cétones utilisées par les cellules du corps et du cerveau comme alternative au glucose. Les compléments augmentent également les cétones sanguines sans changement des habitudes alimentaires. En clair, ils mettent le corps en cétose nutritionnelle, soit l'état du corps humain lorsqu'il a un meilleur accès aux cétones à la fois comme carburant et comme molécule de signalisation.

"Six patientes n’avaient pas eu leurs règles depuis plus d’un an"

Afin de mener à bien les travaux, 19 participantes, âgées de 34 ans en moyenne, en surpoids ou obèses, dont 11 étaient préménopausées. "Six patientes n’avaient pas eu leurs règles depuis plus d’un an et avaient l’impression que leurs cycles normaux étaient terminés", a précisé Madison Kackley, auteure principale des recherches. Au cours d’une intervention de six semaines, sept participantes ont suivi uniquement un régime cétogène, qui repose sur un apport très faible en glucides et une consommation élevée de matières grasses. Six autres personnes l’ont fait et ont pris simultanément des compléments de sels cétoniques. Les six derniers volontaires ont suivi un régime pauvre en graisses. Les fluctuations menstruelles autodéclarées ont été évaluées toutes les deux semaines ainsi que les mesures du poids corporel, de la composition corporelle et des analyses cliniques de la chimie sérique à jeun.

Une reprise des règles après presque un mois de régime cétogène et de compléments alimentaires

D’après les résultats, les deux régimes ont entraîné une perte de poids cliniquement significative, une réduction de la graisse corporelle, des taux de cholestérol plus sains et une meilleure sensibilité à l'insuline. "La glycémie plasmatique à jeun et les marqueurs inflammatoires n'étaient pas différents entre les régimes", peut-on lire dans les travaux. Les auteurs ont constaté que 11 des 13 participantes ayant atteint la cétose nutritionnelle ont signalé au moins un changement dans la fréquence, l'intensité des menstruations, ou les deux, 14 jours après le début de l'intervention. Ces dernières n’utilisaient aucune contraception. Après 28 jours, une reprise des règles a été signalée par des volontaires. "L'une de nos patientes avait 33 ans et n'avait jamais eu ses règles de sa vie. Elle a eu ses règles pour la première fois après avoir été en cétose nutritionnelle pendant cinq jours", a ajouté Madison Kackley. En revanche, celles ayant suivi un régime pauvre en graisses n'ont signalé aucun changement dans leurs règles.

"C'est simplement la présence de cétones qui a essentiellement modifié le cycle menstruel"

Face à ces données autodéclarées, les auteurs suggèrent qu'il pourrait y avoir des effets uniques de la cétose nutritionnelle, indépendamment de la perte de poids. "C'est simplement la présence de cétones, pouvant aider à réguler la santé des femmes en ce qui concerne les influences endocriniennes, cognitives et métaboliques, qui a essentiellement modifié le cycle menstruel. Donc, si nous recherchons cet effet de signalisation par opposition à un effet de perte de poids, alors je pense que la supplémentation en cétones pourrait en fait jouer un rôle dans le grand schéma de la régulation hormonale", ont-ils expliqué. Désormais, les scientifiques veulent déterminer les mécanismes qui expliquent cette association.