Règles : pourquoi les symptômes semblent pires en hiver ?

L'ESSENTIEL En hiver, certains symptômes d’une carence en fer peuvent s’aggraver.

La carence en fer peut expliquer les douleurs menstruelles.

Les femmes qui ont des règles abondantes ou prolongées sont plus sujettes au manque de fer car elles perdent chaque mois beaucoup de sang.

30 % des femmes ont davantage de douleurs liées à leurs menstruations durant l’hiver, selon une étude. Il s’agit principalement de ballonnements, de crampes, de migraines, d'anxiété, de nausées, de fatigue, d’irritabilité, etc. Mais pourquoi cette saison est-elle plus difficile pour les femmes ?

Symptômes des règles : le manque de fer en cause ?

"Il n'y a pas non plus de bonnes preuves suggérant que les changements dans les saisons peuvent aggraver les symptômes liés aux règles" reconnaissent Jahnavi Daru, Ewelina Rogozinska, Varsha Jain, les trois autrices d'un article sur le sujet dans The Conversation. Mais elles ajoutent "cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'explication scientifique à la raison pour laquelle vous pourriez sentir que certains de vos symptômes menstruels sont pires pendant les mois les plus froids".

Pour les trois scientifiques, l'intensification des troubles liés aux règles comme la fatigue, l’irritabilité ou encore le manque de concentration pourrait être liée à une carence en fer. Ce minéral est, en effet, très important pour le corps humain, car il participe au transport et à l’utilisation de l’oxygène par les globules rouges, ainsi qu’au fonctionnement de certaines enzymes, d’après l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses).

Dans leur article, les chercheuses rappellent que les femmes qui ont des règles abondantes ou prolongées sont plus sujettes au manque de fer, car elles perdent chaque mois beaucoup de sang. Or, un grand nombre d'entre elles n'ont pas conscience d'avoir des règles abondantes, supposant de leur flux est "normal". Elles ne font donc pas le lien entre leurs troubles (fatigue, irritabilité et difficulté à se concentrer) avec un possible manque de fer. En l'absence de soin, les symptômes persistent, voire s'aggravent.

Carence en fer : des symptômes peuvent s'aggraver l'hiver

De plus, “certains symptômes d’une carence en fer peuvent s’aggraver pendant les mois d’hiver”, écrivent les trois autrices. Elles ajoutent que le trouble affecte le bon fonctionnement du système immunitaire. Ce qui "pourrait expliquer pourquoi vous pouvez avoir l'impression de souffrir de troubles plus importants par temps froid".

Selon une autre étude, le manque de soleil et donc de vitamine D pourrait aussi expliquer des symptômes liés aux menstruations comme les douleurs ou la fatigue plus importants en hiver. En effet, habituellement, la vitamine D stimule les folliculostimulante (FSH), des hormones en lien avec le cycle menstruel.