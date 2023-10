Règles douloureuses : le Spasfon est-il vraiment efficace ?

L'ESSENTIEL Juliette Ferry-Danini, chercheuse en philosophie de la médecine, révèle qu’aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité du spasfon pour soulager les douleurs menstruelles.

Le médicament est commercialisé dans quelques pays, dont la France.

Selon cette spécialiste, la prescription du Spasfon aux femmes, malgré son inefficacité, constitue une discrimination.

Une petite pilule rose souvent présente dans les boîtes à pharmacie des Français. En 2021, plus de 25 millions de boîtes de Spasfon ont été prescrites dans le pays. Appelé phloroglucinol dans sa version générique, ce comprimé rose est généralement recommandé pour soulager les douleurs de règles, les maux de ventre ou en cas de contractions. Selon une chercheuse en philosophie de la médecine, Juliette Ferry-Danini, son efficacité n’est pourtant pas prouvée. Elle l’explique dans un ouvrage, Pilules Roses, de l’ignorance en médecine, publié le mercredi 25 octobre aux éditions Stock.

Spasfon : un médicament commercialisé dans peu de pays

Autorisé depuis 1964 en France, le médicament est principalement prescrit aux femmes. "On m’a prescrit du Spasfon quand j’ai eu mal au ventre, notamment pour des douleurs de règles, raconte Juliette Ferry-Danini au Huffington Post. Après plusieurs prises, j’ai conclu que le médicament n’avait pas d’effet sur moi. Plus tard, quand on m’a posé un stérilet, on m’a prescrit un Spasfon avant la pose pour ‘me protéger’ de la douleur. Quand j’ai constaté à quel point l’acte médical m’avait fait mal, j’ai été interpellée." Cela a poussé cette spécialiste a démarré des recherches sur le sujet. Rapidement, elle a constaté que le médicament n’était commercialisé qu’en France et dans quelques autres pays. "Pour moi, c’était un premier point d’alerte", précise-t-elle.

Douleurs de règles, maux de ventre : un manque de preuve de l’efficacité du Spasfon

Son travail d’enquête lui a permis de constater qu’il y a un "véritable manque de données probantes, pertinentes et de qualité sur l’efficacité du phloroglucinol dans ses indications (douleurs de règles, contractions lors de la grossesse, maux de ventre…) en France". Deux revues systématiques, qui rassemblent les données scientifiques obtenues sur un médicament, ont démontré qu’il n’y a pas suffisamment de données permettant de prouver l’efficacité du Spasfon dans le cas de douleurs gynécologiques ou abdominales. "Pour certaines indications – dont les règles douloureuses, un motif de prescription fréquent, – il n’y a pas d’essai clinique publié, tout court", prévient-elle. Dans son livre, elle indique que "l’ajout de l’indication des douleurs menstruelles à l’autorisation de mise sur le marché du Spasfon a été le fruit d’une nonchalance particulière […]. La mention de 10 patientes a suffi".

Sur son blog, Martin Wrinckler, publie un texte à propos de cet ouvrage et confirme le constat : "L'inefficacité de ce médicament, tous les médecins sérieux la connaissent. Je la mentionne depuis vingt ans dans mes livres (Tout ce que vous vouliez savoir sur les règles et Contraceptions mode d'emploi, en particulier) et sur mon site internet." Au Huffington Post, Juliette Ferry-Danini souligne que ce manque d’efficacité est pourtant "rarement annoncé explicitement aux patientes".

Spasfon inefficace : une manifestation de la discrimination envers les femmes

Au cours de ses recherches, la spécialiste a remarqué que pour les indications qui concernent les femmes, les critères scientifiques utilisés pour évaluer le Spasfon étaient encore plus faibles que pour les indications dites générales. Cela révèle une forme de discrimination, selon elle. "Mais ce n’est pas la seule manifestation de sexisme, prévient-elle. Quand des femmes expriment leur douleur et qu’on leur donne un médicament qui n’a pas de preuve d’efficacité scientifique pour les apaiser, c’est une discrimination aussi, et leur témoignage est systématiquement ignoré. Mon constat, c’est qu’on ne s’intéresse pas à l’un des médicaments les plus utilisés pour prendre en charge la douleur des femmes en France."

Mon livre "Pilules roses" sort mercredi ✨ ! C'est une enquête philosophique et historique sur le Spasfon, un médicament prescrit par millions en France, en majorité à des femmes et sur la base de... pas grand chose. pic.twitter.com/zd1shcVgMW — Dr. Juliette (@FerryDanini) October 19, 2023

Depuis la parution, de nombreuses femmes partagent leurs témoignages sur X (nouveau nom de Twitter). Une internaute raconte : "C'est le truc qui m'a systématiquement été prescrit dès que j'ai commencé à avoir mes règles et qui n'a jamais fait effet sur moi. Je n'aurais jamais pensé que c'était probablement normal au final". Au Huffington Post, Juliette Ferry-Danini confie être en colère depuis la fin de l'écriture de son livre. "Ce que j’analyse (...), c’est la mise en place de cette 'fabrique de l’ignorance" médicale. Et le préjudice engendré par cette ignorance est énorme."