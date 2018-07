Grossesse : comment reconnaître les différents types de contraction ?

C’est l’un des plus beaux évènements de la vie, mais il est accompagné de ses douleurs : la grossesse. Les contractions font partie des désagréments vécus par les futures mamans. Il est important de savoir les reconnaitre pour déterminer à partir de quel moment elles sont annonciatrices d’un accouchement imminent.

Braxton-Hicks : les "fausses contractions"

Toutes les contractions n’ont pas la même signification. Les "fausses contractions" ou contractions de Braxton-Hicks peuvent arriver dès 6 semaines de grossesse, mais sont en général plus prononcées à partir du deuxième ou du troisième trimestre. Plusieurs critères permettent de les reconnaître : d’abord, elles sont situées dans la zone pubienne ou à l’avant du corps mais pas dans le dos. Les contractions ne se rapprochent pas au fil du temps et leur intensité n’augmente pas. Elles sont irrégulières et plus inconfortables que douloureuses. En marchant ou en s’allongeant, il est possible de les faire passer.

Des contractions qui s’intensifient

Des contractions différentes apparaissent à mesure que l’accouchement approche. Elles sont en général plus fortes, plus régulières et plus longues que les contractions de Braxton-Hicks, mais elles n’indiquent pas pour autant que le travail a commencé. Elles permettraient d’aider le bébé à bien se placer avant le début du travail. C’est à ce moment là que vont apparaître les contractions du travail précoce, lorsque le col de l’utérus commence à se dilater.

Certains symptômes permettent de les reconnaître : difficultés à respirer entre les contractions, pression pelvienne, douleurs qui partent du dos vers l’avant du corps et fortes crampes. Les contractions durent au moins 45 secondes et sont de plus en plus rapprochées (une toutes les cinq minutes). La femme enceinte doit commencer à se préparer à aller à l’hôpital lorsqu’elles démarrent.

Les contractions liées au travail

Lorsque le col de l’utérus est dilaté d’au moins six centimètres, les contractions deviennent des contractions de travail. Elles ont lieu toutes les 5 minutes et durent au moins 1 minute. L’utérus ne se détend pas entre elles et les douleurs dans le dos s’intensifient à mesure que la tête du bébé descend. Ces contractions sont le signe que l’arrivée du bébé est imminente.

Le sport pour mieux vivre la grossesse

Pour soulager les douleurs pendant la grossesse, il faut continuer à pratiquer une activité physique, tout en s’assurant qu’elle ne présente pas de risque de chute ou d’impact trop fort. Le yoga ou la natation sont des exemples de sports recommandés pendant la grossesse. Certaines techniques peuvent aussi permettre de moins sentir les contractions, comme la pratique de la méditation ou de la relaxation, écouter de la musique, faire une activité manuelle, sentir des huiles essentielles.

Toutes les activités qui permettent de se changer les idées peuvent soulager les femmes enceintes des douleurs des contractions. Lorsque la femme enceinte perd les eaux, il ne faut plus avoir aucun doute, quelque soit le type de contraction ressentie, il est nécessaire de se rendre à l'hôpital ou d'appeler une sage-femme. La perte des eaux est le signe ultime que le bébé est prêt à arriver.