Santé mentale : les consultations en ligne plus efficaces que le face-à-face

L'ESSENTIEL Une étude portant 27.500 patients du système de santé britannique révèle que les thérapies en ligne peuvent être plus efficaces que le face-à-face pour les troubles dépressifs et anxieux.

Elles permettent entre autres une prise en charge plus rapide des troubles, et donc une amélioration de l'état mental plus rapide également.

Pour l'auteure principale, il faut développer une offre de thérapies en ligne.

Les thérapies en ligne se sont développées depuis la pandémie de la Covid-19, lorsque les confinements ont contraint les psychologues et psychiatres à trouver des alternatives de soins pour leurs patients souffrant de troubles de santé mentale bloqués chez eux. De nombreux experts se sont interrogés depuis sur l'efficacité de ces séances faites à distance. Selon une nouvelle étude menée au Royaume-Uni, elles s'avèrent aussi, voire plus efficaces que le face-à-face pour traiter l'anxiété et la dépression.

Thérapies en ligne : une prise en charge plus rapide et plus efficace

Pour évaluer l'efficacité des thérapies virtuelles, l'étude de la chercheuse Ana Catarino a porté sur 27.500 patients du système de santé britannique, connu sous le nom NHS. Les scientifiques ont comparé les résultats de patients souffrant d'anxiété ou de dépression ayant des séances de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) effectuées via un chat textuel avec ceux suivant les autres méthodes proposées par le NHS. L'analyse des données a montré que les séances en ligne étaient plus efficaces que les autres formes de soins. En particulier, les patients à qui on avait proposé le programme de TCC guidé par un thérapeute à distance, accédaient au traitement plus rapidement. Ce qui a entraîné une amélioration plus rapide de leur qualité de vie et une diminution de l'utilisation des autres services médicaux.

Selon l'étude, les patients dépressifs suivis en ligne se remettaient en 5 mois au lieu de 6, en comptant le temps d’attente entre le diagnostic et le début du traitement.

"Plus les patients attendent longtemps, plus ils risquent de voir leurs problèmes s'aggraver et d'obtenir une moins bonne réponse à la suite de cette attente", a expliqué Ana Catarino au journal Scientific American après la publication de ses travaux dans la revue Nature Mental Health le 31 août 2023.

Dépression : il faut développer les offres de thérapies en ligne

L'auteure principale de la recherche reconnaît que les thérapies en ligne ne conviennent pas à tous les patients. Mais pour elle, les résultats de son étude suggèrent la nécessité d'élargir l'accès à la thérapie en ligne afin d'accélérer au besoin la prise en charge des patients anxieux ou dépressifs. Elle ajoute qu'il est crucial de développer les offres de thérapies en ligne "dont l'efficacité a été prouvée et qui peuvent être déployées à grande échelle pour répondre à la demande existante".

Cependant, il reste encore des questions à résoudre concernant la manière de fournir efficacement ces soins de santé mentale en ligne. Il est donc important de poursuivre les recherches et d'améliorer les pratiques pour garantir des résultats optimaux pour tous les malades.