Dépression : la thérapie en ligne efficace en cas de maladie cardiovasculaire

Il est courant qu’une personne atteinte d’une maladie cardio-vasculaire souffre également de dépression. Cela peut fortement abaisser la qualité de vie du patient et même conduire à un cercle vicieux, dans lequel la pathologie cardiaque n’est pas diagnostiquée ou traitée correctement. D’où l’importance de soigner la dépression.

Précédemment, des études ont déjà montré l’efficacité de psychothérapies sur internet pour traiter la dépression. Or, des chercheurs de l’université de Linköping, en Suède, se sont intéressés spécifiquement aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires et de dépression en même temps. Les résultats de leurs travaux sont publiés dans la revue JMIR Mental Health.

La thérapie en ligne permet de palier un manque de ressources

“Notre étude montre que la thérapie basée sur internet peut réduire la dépression et améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies cardiovasculaires. En raison de ressources insuffisantes, tous les patients ne reçoivent pas les soins requis contre la dépression, et la thérapie en ligne peut donc jouer un rôle important. En outre, les patients peuvent suivre une thérapie à la maison, à l’heure qui leur convient”, détaille Peter Johansson, professeur au département sanitaire et social de l’université de Linköping. Pour cette étude, 144 personnes ont participé au test. Chaque patient souffrait de dépression et de maladie cardiovasculaire. Parmi eux, 72 ont suivi une psychothérapie en ligne pendant neuf semaines et étaient en contact avec une infirmière. Les 72 autres ont pu, de leur côté, échanger entre eux sur un forum internet à propos de leur santé pendant la même durée.

Contacter une infirmière, important pour la qualité de vie

D’après les résultats, un patient sur cinq présentait une amélioration significative des symptômes liés à la dépression par rapport au groupe qui a pu échanger sur le forum. De plus, ces participants ont fait part d’une amélioration de leur qualité de vie. “La force de notre étude réside dans le fait que les patients ont eu accès aux infirmières via internet — ce contact a été crucial dans ces résultats positifs”, assure Peter Johansson. En effet, chaque patient pouvait échanger 15 minutes par semaine avec une infirmière, obtenir des réponses à ses questions, trouver du soutien ou encore des encouragements. Or, les participants qui pouvaient uniquement échanger sur le forum n’y avaient pas accès.