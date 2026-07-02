TDAH : et si allaiter pouvait limiter le risque ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les enfants qui ont été allaités exclusivement pendant leurs six premiers mois de vie auraient moins de risques de souffrir de symptômes de TDAH.

Le TDAH se caractérise par trois symptômes : un déficit de l’attention, une hyperactivité motrice et une impulsivité.

D’après les auteurs, plus la durée d’allaitement exclusif se rapproche ou atteint six mois, meilleurs sont les bénéfices.

Encore une preuve que le lait maternel est idéal pour les nourrissons. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Biological Psychiatry, les enfants qui ont été allaités exclusivement pendant leurs six premiers mois de vie, auraient moins de risques de souffrir de symptômes de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Moins de symptômes de TDAH chez les enfants allaités

En France, ce trouble du neurodéveloppement concerne 5 % des moins de 18 ans et 3 % des adultes, d’après l’Assurance maladie. Il se caractérise par trois symptômes : un déficit de l’attention, une impulsivité et une hyperactivité motrice.

“Il est bien établi que les symptômes et les troubles psychiatriques peuvent être influencés à la fois par des facteurs génétiques et environnementaux”, explique Berit Skretting Solberg, l’une des auteures de l’étude, à News Medical.

Lors de leur étude, les scientifiques ont analysé les données de plus de 37.000 enfants norvégiens, nés entre 1999 et 2009. “Nous avons constaté que plus un enfant était allaité exclusivement (jusqu’à six mois), plus le niveau de symptômes du TDAH était faible à 3, 5 et 8 ans”, assure Berit Skretting Solberg.

Plus la durée l’allaitement exclusif est longue, meilleurs sont les bénéfices

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Association de Défense des Droits de l'Enfant UNICEF recommandent de commencer l’allaitement exclusif dès la première heure de vie de l’enfant et de le continuer jusqu’à ses six premiers mois. À partir de cet âge, en plus du lait maternel, il faut progressivement introduire des aliments complémentaires. C’est la diversification alimentaire.

Toujours selon l’OMS, les enfants allaités au sein ont "de meilleurs résultats aux tests d’intelligence et souffrent plus rarement de surpoids, d’obésité ou de diabète par la suite". À cette liste, la nouvelle étude pourrait donc ajouter la réduction du risque de souffrir de symptômes de TDAH.

"Comme pour toute étude observationnelle, il est difficile de tirer des conclusions définitives", souligne Berit Skretting Solberg. Mais d’après les observations des chercheurs, plus la durée d’allaitement exclusif se rapproche ou atteint six mois, plus la réduction du risque de souffrir de symptômes de TDAH est importante.

"Dans notre société, l'hérédité constitue probablement le principal facteur de risque de TDAH, conclut l'experte. Cependant, le TDAH étant — comme d'autres troubles du neurodéveloppement — influencé par de multiples facteurs, notre étude suggère que la durée de l'allaitement pourrait aussi contribuer à protéger les jeunes enfants contre le développement des symptômes [de cette maladie]."