TDAH : la créativité, un remède pour le cerveau des patients ?

L'ESSENTIEL Certaines caractéristiques du TDAH, comme l’attention diffuse et la distraction, sont liées aux mêmes mécanismes cérébraux que la créativité.

Des pratiques comme l’art, la musique ou la danse activent ces circuits cérébraux, en agissent comme un "entraînement cérébral" capable d’améliorer concentration, impulsivité et hyperactivité.

Ces données ouvrent la voie à des approches non médicamenteuses pour le TDAH, basées sur la créativité.

Créer pour guérir, c’est la piste explorée par des chercheurs français, libanais et allemands pour reprogrammer le cerveau des patients souffrant de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Dans une nouvelle étude, parue dans la revue iScience, ces derniers ont voulu examiner les mécanismes neurologiques communs qui relient créativité et attention. "Divers facteurs (motivation, intérêt, fatigue et stimuli externes) influencent les processus mentaux créatifs et le contrôle de l'attention. La pensée créative repose sur le contrôle de l'attention et implique des réseaux et des voies neuronales coordonnés. La fonction cognitive du contrôle de l'attention requiert la capacité de diriger l'attention vers des caractéristiques spécifiques de l'environnement ou des pensées internes. Cette sélectivité est essentielle pour limiter les distractions, maintenir la concentration et assimiler les informations nécessaires à la pensée créative", ont-ils écrit.

TDAH : une "attention diffuse" qui rend "difficiles les tâches routinières"

Pour mener à bien les travaux, les auteurs ont synthétisé des recherches issues de plusieurs disciplines. Leur analyse montre que certains processus cognitifs associés au TDAH, tels que le manque de concentration, peuvent également être de puissantes sources de pensée créative lorsqu’ils sont correctement exploités. "Imaginez l’attention comme un projecteur. La plupart des personnes peuvent concentrer leur faisceau sur une seule chose. Le cerveau des personnes atteintes de TDAH, lui, a un champ de vision plus large, captant davantage d’informations simultanément. Cette condition peut rendre difficiles les tâches routinières qui requièrent de la concentration. Cependant, cette vision plus large, ou 'attention diffuse', encourage également la pensée exploratoire et les combinaisons d’idées inédites, stimulant ainsi la créativité", a expliqué Radwa Khalil, neuroscientifique à l’Université Constructor qui a participé aux recherches.

Danse, peinture, musique… Les thérapies créatives pour "renforcer la capacité de concentration"

Selon l’équipe, ces données offrent des perspectives prometteuses pour les thérapies créatives. Dans le détail, les méthodes impliquant des activités créatives comme l’art, la musique, la danse, l’écriture, les jeux vidéo et bien d’autres peuvent offrir aux personnes atteintes de TDAH des occasions structurées de canaliser et d’explorer leur attention diffuse. L’activité créative peut également contribuer à renforcer les réseaux neuronaux impliqués dans le contrôle de l’attention, en modifiant les schémas qui contribuent à des traits comme l’impulsivité et l’hyperactivité.

"L’expression créative authentique est bien plus qu’une simple distraction agréable. Elle sollicite les mêmes circuits neuronaux impliqués dans le contrôle de l’attention, offrant ainsi un véritable entraînement au cerveau. Pour un enfant atteint de TDAH, l'expérience de se laisser absorber par l'instant présent lors de la création artistique ou musicale peut renforcer sa capacité de concentration en s'appuyant sur son style cognitif naturel plutôt qu'en le contrariant", a précisé Radwa Khalil.

Dans les conclusions, les scientifiques soulignent que le lien entre attention et créativité reste encore mal compris. "À l'avenir, la mise en place d'un programme de recherche collaboratif interdisciplinaire est essentielle pour poursuivre les progrès accomplis à ce jour."