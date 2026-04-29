Développement : 4 conseils pour aider votre enfant à jouer en utilisant son imagination

L'ESSENTIEL Les enfants qui jouent beaucoup à faire semblant lorsqu'ils sont petits, ont une meilleure santé mentale en grandissant.

Le jeu symbolique n’a pas besoin d’être compliqué ni didactique.

Il est recommandé de ne pas exposer les enfants aux écrans avant 3 ans.

Selon une récente étude de l’université de Sydney, les tout-petits qui jouent beaucoup à faire semblant, ont une meilleure santé mentale en grandissant. Ils présentent notamment moins de troubles émotionnels et de problèmes comportementaux à l’école primaire par rapport à leurs camarades qui ont peu joué “au papa et à la maman” ou au “marchand” petits.

Le problème ? Entre l'omniprésence des écrans et des activités structurées, les enfants ont de moins en moins l’occasion de jouer librement et en faisant appel à leur imagination. Les auteurs de l’étude ont profité de leurs écrits pour encourager le jeu symbolique chez les enfants.

Jouer à faire semblant : 4 recommandations pour favoriser le jeu

"On a parfois tendance à négliger le jeu symbolique, pourtant, il joue un rôle important dans le soutien de la santé mentale des enfants", soulignent les experts avant de partager leurs conseils pour le favoriser à la maison.

En premier lieu, il faut avoir conscience que ces jeux qui font appel à l’imaginaire, doivent être initiés par l’enfant lui-même. Ainsi, il est important de laisser le jeu se dérouler naturellement, sans chercher à en faire une leçon. "Si un enfant se trompe en comptant ou en nommant des objets pendant qu'il joue, il est préférable de poursuivre le jeu plutôt que de l'interrompre pour le corriger", expliquent les auteurs de l’étude dans leur communiqué.

Pour vous aider à adopter la bonne attitude si votre enfant vous invite à partager le thé avec ses ours, les scientifiques vous invitent à voir cela comme un match de tennis. "Attendez qu'il « serve » en premier pour que le jeu reste à son initiative, même si quelques indications peuvent être utiles s'il ne sait pas comment commencer."

Il est également conseillé d’accompagner le jeu de commentaires ouverts plutôt que d’instructions. "Décrire ce qui se passe dans le jeu, ou se demander à voix haute ce qui pourrait se passer ensuite, peut enrichir le jeu sans le contraire". Ce qui laisse la possibilité à l’imagination de l’enfant de s'épanouir. Les parents peuvent aussi demander aux enfants quel rôle ils aimeraient jouer, ou leur suggérer d'incarner un personnage secondaire.

"Le jeu symbolique n’a pas besoin d’être compliqué ni didactique", explique le Dr Vasilopoulos. "Ce type d’implication douce et spontanée de l’enfant pourrait être un moyen pratique de développer les compétences en jeu symbolique que nos recherches associent à une meilleure santé mentale plus tard dans l’enfance."

Pas d’écran avant 3 ans

Pour favoriser le jeu symbolique et l’imaginaire de l’enfant, il est aussi préférable de limiter l’exposition aux écrans. Ces derniers sont, en effet, connus pour dégrader la qualité et la quantité de sommeil, diminuer l’activité physique, favoriser la prise de poids, les troubles du comportement ou encore les troubles anxieux. Ils peuvent aussi entraîner des troubles visuels, comme la myopie. "Chez les tout-petits, l’utilisation d’écrans perturbe aussi les moments d’interaction avec les adultes. Cette interférence, que l’on appelle technoférence, nuit au développement du langage, de l’attention, des compétences émotionnelles et sociales", prévient le ministère de la Santé sur son site internet.

En France, des recommandations et repères d’âge ont été établis pour aider les familles à encadrer les usages des appareils électroniques.