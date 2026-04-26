On sait pourquoi le cœur n’est pas touché par le cancer

L'ESSENTIEL Les cancers du coeur sont très rares.

Selon une nouvelle étude, les battements cardiaques constants pourraient activement freiner la croissance tumorale dans les tissus cardiaques.

Cette découverte ouvre une nouvelle piste de recherche pour les traitements anti-cancers.

Le cœur est très rarement affecté par le cancer. Chaque année, une tumeur maligne est découverte dans cet organe dans moins 2 cas de cancer sur 100.000. Des chercheurs de l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) de Trieste, en Italie, ont découvert une explication à ce mystère médical. Les battements constants du cœur permettraient d'empêcher la croissance tumorale dans les tissus cardiaques.

Les résultats ont été publiés dans la revue Science, le 23 avril 2026.

Les battements du cœur empêchent le développement de la tumeur

Pour comprendre pourquoi le cœur semble quasiment immunisé contre les cellules cancéreuses, les chercheurs ont réuni des souris. Ils leur ont greffé un second cœur inactif dans leur cou. La raison de cette étrange procédure ? Pouvoir comparer un cœur avec une activité normale et un sans mouvement. Une fois le deuxième organe greffé, l'équipe a injecté aux rongeurs des cellules cancéreuses. L’expérience a montré que les cœurs en mouvement inhibaient la croissance ou le développement de tumeur. Et, à l’inverse, les organes greffés inactifs favorisaient la prolifération tumorale.

En tentant de découvrir l’origine de ce lien, les chercheurs ont découvert qu’une protéine appelée nesprine-2, connue pour transmettre des signaux mécaniques de la surface cellulaire au noyau, joue un rôle central dans le processus. Lorsqu’elle capte les pulsations, la nesprine-2 parvient à modifier le génome des cellules cancéreuses, réduisant leur capacité à proliférer.

"Lorsque nesprine-2 a été réduit au silence dans les cellules cancéreuses, ces cellules ont retrouvé la capacité de se développer dans l'environnement mécaniquement actif du cœur, formant des tumeurs", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Traitement contre le cancer : une nouvelle piste de recherche

Face à l’ensemble de ces résultats, les chercheurs concluent que leurs travaux mettent en lumière "le rôle des battements dans la protection du cœur contre le cancer". Ils avancent également que les découvertes faites pourraient ouvrir la "voie à des thérapies contre le cancer basées sur la stimulation mécanique".