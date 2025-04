Coeur : comment la banane aide à lutter contre l'hypertension

L'ESSENTIEL Les aliments riches en potassium, comme la banane ou le brocoli, aident à réguler la tension artérielle.

Une alimentation avec plus de potassium et moins de sodium serait plus efficace que la simple réduction de sel pour lutter contre l’hypertension artérielle.

Les hommes sont plus à risque d’hypertension, mais réagissent aussi mieux à un bon équilibre potassium/sodium.

Un adulte sur trois est concerné par l’hypertension artérielle, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Les médecins recommandent souvent aux personnes touchées par cette maladie d’adopter une alimentation pauvre en graisses d’origine animale et riche en légumes et en fruits… Parmi ces derniers, l’un d’entre eux serait particulièrement bon pour lutter contre l’hypertension artérielle.

La banane, un fruit riche en potassium

C’est la banane ! Cet aliment est riche en potassium, qui est essentiel à la régulation de la pression artérielle. Des chercheurs de l’Université de Waterloo, au Canada, montrent qu’une alimentation riche en potassium, tout en diminuant le sodium dans les aliments, pourrait être plus efficace pour réduire la tension artérielle. Et cela serait bien plus efficace que la seule diminution du sodium. Leurs travaux ont été publiés dans la revue American Journal of Physiology-Renal Physiology.

“Habituellement, lorsque nous souffrons d’hypertension artérielle, on nous conseille de manger moins de sel, explique Anita Layton, l’une des auteures, dans un communiqué. Nos recherches suggèrent que l’ajout d’aliments riches en potassium à votre alimentation, comme les bananes ou le brocoli, pourrait avoir un impact plus important et bénéfique sur votre tension artérielle que la simple réduction du sodium”.

Le potassium et le sodium sont tous deux des électrolytes, que le Manuel MSD définit comme des substances qui ont notamment pour fonctions la régulation des fonctions nerveuse et musculaire ainsi que le maintien de l’équilibre acidobasique et hydrique.

Les hommes plus à risque d’hypertension artérielle

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont mis au point un modèle mathématique capable de mesurer l’impact du rapport potassium/sodium sur le corps. Et ce, en identifiant les différences entre les sexes. Ainsi, ils ont découvert que les hommes développaient plus facilement une hypertension artérielle que les femmes préménopausées. Mais ceux-ci réagissaient mieux à un rapport potassium/sodium plus élevé.

"Les premiers humains mangeaient beaucoup de fruits et de légumes et, par conséquent, les systèmes de régulation de notre corps ont peut-être évolué pour fonctionner mieux avec un régime riche en potassium et pauvre en sodium, souligne Melissa Stadt, principale auteure de l'étude. Aujourd'hui, l'alimentation occidentale tend à être beaucoup plus riche en sodium et pauvre en potassium. Cela pourrait expliquer pourquoi l'hypertension artérielle est principalement présente dans les sociétés industrialisées, et non dans les sociétés isolées."

En plus de la banane, plusieurs aliments sont également riches en potassium, comme le brocoli, l’artichaut ou encore la patate douce.