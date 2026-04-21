Cancer du poumon : une jeune femme condamnée alerte sur les e-cigarettes

L'ESSENTIEL Kayley a commencé à vapoter à 15 ans. Alors qu'elle avait 21 ans, elle a commencé à présenter plusieurs symptômes étranges : éruption cutanée, toux chronique, crachats bruns...

Elle a été diagnostiquée avec un cancer du poumon de stade 3 en septembre 2025.

Si la maladie a été dans un premier temps maîtrisée, elle vient de faire une rechute. Il ne lui reste plus que 18 mois à vivre, selon les estimations des médecins.

"Restez à l'écart des vapes, car elles vous rattraperont", plaide Kayley Boda, une Britannique de 22 ans, dans la presse. La jeune femme qui utilisait des e-cigarettes quotidiennement depuis ses 15 ans, lance cette alerte, car elle a été diagnostiquée d’un cancer du poumon de stade 3. Selon les médecins, il ne lui reste que 18 mois à vivre.

Vapotage : un cancer au poumon de stade 3 diagnostiqué à 21 ans

En novembre 2024, Kayley a développé une éruption cutanée sur tout le corps. Zona, varicelle, gale… les diagnostics et les traitements se sont succédé sans aucune amélioration. Quelques mois plus tard, l’amatrice de puffs a commencé à cracher un mucus brun foncé avec "des morceaux granuleux". "Au début, je pensais que c'était normal, parce que je vapotais beaucoup, alors j’ai mis ça de côté", a-t-elle expliqué.

Mais sa toux a persisté, ce qui l’a conduit à consulter. Le médecin lui a assuré que ses symptômes découlent d’une infection thoracique. Par huit fois, des professionnels de santé poseront le même diagnostic.

"Ensuite, j’ai commencé à cracher du sang, alors ils ont fait une radiographie et ils ont trouvé une ombre sur mon poumon", se souvient-elle. Au cours des 4 mois suivants, 7 biopsies ont été réalisées. "Ils m'ont dit qu'étant donné mon jeune âge, ils étaient sûrs à 99 % que ce n'était pas un cancer, donc de ne pas m'inquiéter. Quand j'ai reçu les résultats et qu'ils m'ont annoncé que c'était un cancer du poumon, j'avais l’impression de rêver."

Une intervention a été programmée pour retirer la tumeur en septembre 2025. Pendant cette dernière, les chirurgiens ont découvert que la jeune femme avait un cancer de stade 3, et non de stade 1 comme préalablement déterminé lors des tests. Une chimiothérapie a été lancée toute suite après l’opération. Le traitement a été particulièrement éprouvant. Kayley ne parvenait plus à respirer correctement et a même dû réapprendre à marcher. En février 2026, les médecins lui ont annoncé qu’elle était sortie d’affaire. Mais un mois après, elle a commencé à avoir de vives douleurs thoraciques.

Le cancer est revenu

Après de nouveaux examens, un épanchement pleural, une accumulation de liquide dans les poumons, lui a été diagnostiqué. Près de deux litres de liquide ont été drainés. Lors de cette intervention menée le 9 avril dernier, son équipe soignante a découvert que le cancer était revenu. Il touchait la muqueuse pleurale de ses poumons.

"L’oncologue a dit que c’était très rare, et qu’on voyait généralement ça chez des patients de 80 ans", confie-t-elle. Après cette rechute, son docteur ne lui a donné que 18 mois d’espérance de vie.

Les médecins n’ont pas pu déterminer avec certitude les causes de la maladie, mais ils ont confié à Kayley que le vapotage n’avait sûrement rien arrangé. La jeune femme explique dans The Sun : "Je suis persuadée que mon cancer est lié au vapotage, car mes symptômes ont commencé quelques mois après avoir utilisé des cigarettes électroniques jetables. De plus, il n'y a pas d'antécédents de cancer du poumon dans ma famille."

Puis elle ajoute : "Je n'ai pas vapoté depuis trois mois. J'ai convaincu mon conjoint et ma mère d'arrêter, et j'encourage tous mes amis à faire de même". Elle collecte actuellement des fonds pour financer un traitement en Allemagne qui pourrait prolonger sa vie.