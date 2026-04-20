Cancer du poumon : une exposition silencieuse liée à l’alimentation ?

Fruits et légumes, céréales complètes : ces aliments sont considérés comme essentiels pour rester en bonne santé. Pourtant, ils pourraient augmenter le risque de cancer du poumon. Selon une étude présentée lors de la réunion annuelle de l’American Association for Cancer Research, les résidus de pesticides pourraient jouer un rôle dans l’augmentation des cas chez les non-fumeurs de moins de 50 ans. "Notre recherche montre que les jeunes non-fumeurs qui consomment une plus grande quantité d'aliments sains que la population générale sont plus susceptibles de développer un cancer du poumon, explique Jorge Nieva, oncologue, spécialiste du cancer du poumon et auteur principal de l'étude. Ces résultats contre-intuitifs soulèvent des questions importantes sur un facteur de risque environnemental inconnu du cancer du poumon lié à des aliments par ailleurs bénéfiques."

Cancer du poumon : une alimentation plus riche en fruits, légumes et céréales complètes chez les jeunes patients

Le scientifique et son équipe s’intéressaient spécifiquement aux cas de cancer du poumon chez des personnes jeunes et non-fumeuses. Aux États-Unis, les taux de tabagisme ont diminué depuis le milieu des années 1980, et avec eux les cas de cancer du poumon. Mais, ils sont en hausse dans un groupe de population : les non-fumeurs de 50 ans et moins, en particulier les femmes.

Pour comprendre les raisons de cette augmentation, les chercheurs ont interrogé 187 patients ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon avant l'âge de 50 ans. Ils se sont notamment intéressés à leurs antécédents de tabagisme, mais aussi à leur alimentation. "La plupart des patients n’avaient jamais fumé et souffraient d’une forme de cancer du poumon biologiquement différente du cancer du poumon provoqué par le tabagisme", précisent les chercheurs. Lorsqu’ils ont décrypté le régime alimentaire des participants, ces spécialistes ont constaté que les jeunes patients atteints d’un cancer du poumon consommaient quotidiennement plus de fruits, de légumes et de céréales complètes que la population générale. "Par exemple, les participants consommaient en moyenne 4,3 portions de légumes et légumineuses verts et 3,9 portions de céréales complètes par jour, tandis que l'adulte américain moyen mange 3,6 portions de légumes et légumineuses verts et 2,6 portions de céréales complètes par jour", développent-ils.

Hausse des cancers du poumon chez les non-fumeurs : un lien avec les pesticides ?

Selon eux, cette augmentation du risque de cancer du poumon pourrait ainsi être liée à la forte consommation de fruits et légumes, et de céréales complètes. Précisément, les chercheurs pensent que cela pourrait être dû aux pesticides utilisés pour maintenir les cultures exemptes de parasites. "Les fruits, légumes et céréales complètes produits commercialement (non biologiques) sont plus susceptibles d'être associés à une plus grande quantité de résidus de pesticides que les produits laitiers, la viande et de nombreux aliments transformés", estime Jorge Nieva. Il ajoute que les travailleurs agricoles exposés aux pesticides présentent généralement des taux plus élevés de cancer du poumon, "ce qui ajoute du crédit à la théorie", selon lui.

Des résultats à approfondir

Au cours de leurs travaux, les chercheurs n’ont pas testé la présence de pesticides dans l’alimentation. Leurs conclusions se basent sur les données globales sur la quantité moyenne de pesticides dans les fruits, les légumes et les céréales complètes. Jorge Nieva et son équipe souhaitent désormais tester la présence de résidus de pesticides dans des échantillons de sang ou d’urine de patients pour confirmer leurs observations. "Ce travail représente une étape cruciale vers l'identification des facteurs environnementaux modifiables qui peuvent contribuer au cancer du poumon chez les jeunes adultes, conclut-il. Nous espérons que ces informations pourront guider à la fois les recommandations de santé publique et les futures recherches sur la prévention du cancer du poumon."